Tennis, Garcia si ferma: “Sono stanca delle lacrime, dell’ansia e degli attacchi di panico prima delle partite”

In questi giorni in cui si parla molto del calendario tennistico sfiancante, la tennista francese Caroline Garcia ha annunciato che la sua stagione terminerà prima per recuperare energie sia fisiche che mentali.

Garcia scrive su X:

“Guadalajara ha segnato la fine della mia stagione 2024. Non è stata una decisione facile, perché nel tennis ogni settimana di pausa ti fa sentire come se stessi perdendo punti in classifica e ‘perdendo’ opportunità. Ma so che è la decisione giusta per tornare più forte nel 2025 e lottare ancora per grandi momenti.

Dal punto di vista fisico, ho spinto la mia spalla al limite, cercando di recuperare mentre continuavo a giocare, ma non sta funzionando. Ho bisogno di più tempo per guarire.

Mentalmente, ho bisogno di una pausa. Ho bisogno di allontanarmi dalla routine costante del tennis, di prendermi una vera vacanza, di riconnettermi con la mia famiglia e i miei cari e di respirare senza la pressione delle prestazioni”.

Garcia: “Quest’anno ho perso il piacere di essere una tennista”

Garcia racconta di aver vissuto un anno difficile:

“Quest’anno ho perso il piacere di essere una tennista e sono diventata ossessionata da classifiche e vittorie. I miei risultati non sono stati all’altezza degli obiettivi che mi ero prefissata e delle aspettative che avevo. Il lavoro, i sacrifici, il dolore… tutto sembrava uguale a prima, ma i risultati non c’erano e non ero in grado di giocare al livello di cui so di essere capace. È difficile da accettare.

Ho 30 anni e ho avuto una carriera incredibile: ho vinto Masters 1000, Wta Finals, Slam in doppio, sono arrivata al numero 4 del mondo. Ma nella mia mente sono ancora bloccata su ciò che non ho raggiunto. Non ho mai raggiunto il numero 1, non ho mai vinto un Grande Slam, non ho mai raggiunto il podio olimpico. Sono stata incostante, incapace di rimanere nella top 10 per un anno intero.

Se credo ancora di poter fare queste cose? Alcuni giorni sì. Altri giorni non ne sono così sicura. Non so se posso continuare a spingere come prima.

Sono stanca di avere l’ansia, gli attacchi di panico, stanca delle lacrime prima delle partite. Sono stanca di non passare del tempo con la famiglia e di non avere mai un posto che possa davvero chiamare casa. Sono stanca di vivere in un mondo in cui il mio valore è misurato in base ai risultati della settimana scorsa, alla mia classifica o ai miei errori non forzati.

Per troppo tempo ho lasciato che il tennis mi consumasse, subendo gli alti e bassi emotivi di ogni risultato. Ma io sono più di questo, sono più dei miei risultati tennistici. Sono una donna con valori, talenti, passioni, difetti e punti di forza. Non sono perfetta, ma faccio del mio meglio.

Vorrei che fosse facile cambiare, crescere, adottare una nuova mentalità. Vorrei poter entrare in campo, giocare liberamente, sorridere e tirare i miei colpi migliori sotto pressione. Ma come dice la mia amica Alizé Cornet, i veri cambiamenti richiedono tempo. Non si possono cambiare anni di condizionamenti da un giorno all’altro.

Ultimamente mi sono sentita sopraffatta dal circuito: la pressione di dover giocare, gli occhi che osservano ogni tua mossa. Ho lottato con l’ansia, mi sono chiusa in me stessa e mi sono sentita intrappolata in campo. Vincere non porta più soddisfazione, ma solo il sollievo di aver finito”.

La tennista francese conclude:

“Eppure, nonostante tutto, amo il tennis. Mi ha dato tante lezioni, esperienze, persone incredibili (come il mio fidanzato) ed emozioni indimenticabili. Il tennis mi ha reso ciò che sono.

Quindi ho scelto di allontanarmi per il momento. Mi prendo qualche settimana di pausa per ricaricare le batterie, poi comincerò a prepararmi per il 2025 – preparandomi fisicamente, mentalmente e tatticamente.

Quando finalmente lascerò il tennis, voglio potermi guardare indietro e dire che l’avventura mi è piaciuta, che sono orgoglioso di me stessa e che ho dato il massimo. E alla fine, avrò guadagnato qualcosa di veramente bello lungo la strada.

Grazie a tutti per il vostro sostegno. Ci vediamo in Australia 🐨🇦🇺

