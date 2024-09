Nella Liga 101 infortuni in 6 giornate. El Paìs: “Si gioca sempre, non sai nemmeno più che competizione è”

“Bellingham a 20 anni ha già accumulato 4 volte più minuti di Lampard, 5 più di Gerrard e 15 più di Beckham alla sua età. Quanto credete che durerà la sua carriera?”

“Ieri calcio. Oggi calcio. Domani e dopodomani calcio. Ci sono sempre più partite e non sai più in che giorno vivi o a quale competizione partecipi. Non c’è tregua nel calendario. Possiamo chiedere ad un calciatore di correre più di 1000 metri a partita se ne gioca 70 all’anno? Dobbiamo aspettarci finezza sotto porta, pressione intensa in tutto il campo e un gioco dinamico e attraente se i giocatori sono fritti fisicamente e mentalmente?”. Se lo chiede sul Paìs Natalia Arroyo tornando sull’epidemia degli infortuni da stress per i calciatori (che minacciano lo sciopero ma non lo fanno mai), tema al quale As oggi dedica un lungo approfondimento. In Spagna è un tema molto sentito.

“Gli infortuni sono multifattoriali – continua El Paìs – e non esistono evidenze scientifiche che ci conducano a cause univoche. Non esiste quindi alcun trucco per evitarli. Ciò che ha unanime consenso è che lo stress subito nel calcio moderno, a causa dell’accumulo di partite, dell’intensità del gioco e dei frequenti viaggi e cambi di competizione, aumenta la probabilità di subire gravi infortuni muscolari e articolari”. “Guarda Bellingham: a 20 anni ha già accumulato quattro volte più minuti di Frank Lampard, cinque più di Steven Gerrard e quindici più di David Beckham alla sua età. È difficile immaginare una lunga carriera sportiva con una tale sovraesposizione”.

Per As si tratta di “una tempesta infinita e incessante di partite. E andrà sempre peggio”. As ha contato gli infortuni della Liga solo nelle ultime 6 giornate: sono 101. Contando fino alla fine della sesta giornata, le squadre hanno accumulato 1.635 giorni di assenza dei propri giocatori da quando sono tornati dalle vacanze. In totale, nelle ultime cinque stagioni, si sono registrati infortuni per 2.713 giocatori nella Liga. Una cifra inferiore rispetto ad altre competizioni come la Premier (3.669) o la Bundesliga (3.908)”.

Secondo gli esperti sentiti da As, va ripensato il modello degli allenamenti. “È possibile che un giocatore giochi 70 partite? È possibile. Ma se prima giocavano circa 40 partite e ora 70, quello che devi fare è compensare con meno allenamenti e più periodi di riposo. Gli atleti non sono una macchina e finiscono per pagarne le conseguenze con l’affaticamento muscolare. Ciò produce incoordinazione neuromuscolare e qualsiasi gesto sportivo minimo può innescare un infortunio. L’Nba gioca due o tre partite a settimana ma poi gli allenamenti sono pause, massaggi, tiri a canestro… Qui gli allenamenti sono allenamento in palestra e sul campo. Fanno allenamenti ad alta intensità. Quando un atleta gioca due partite a settimana, l’allenamento deve essere relax. Va ripensato il modello di allenamento e riposo”.

