Lo sciopero dei calciatori vip è ridicolo, combattono il libero mercato che li arricchisce? (Guardian)

“Il sovraffollamento dei calendari è un problema solo dell’elite. Il calcio è uno sport basato sull’interesse personale e sul tribalismo”

Jonathan Liew si immagina sul Guardian come potrebbe essere fatto lo sciopero dei calciatori. Il picchetto fuori l’Etihad Stadium di Rodri e Haaland, “con i gilet fosforescenti attorno a un braciere ardente per scaldarsi. La gente del posto arriva ogni pochi minuti portando vassoi di tè caldo. Gli automobilisti di passaggio suonano il clacson in segno di solidarietà. Si leva un coro. “Cosa vogliamo?” Non c’è risposta per diversi secondi. Poi una voce sottile dal fondo del gruppo si alza. “Um… forse liberarci della Coppa Carabao?”.

Ma poi basta sfottò, perché “non accadrà. In parte perché la minaccia di uno sciopero e lo sciopero effettivo sono fenomeni radicalmente diversi. In parte perché qualsiasi azione sindacale affronterebbe quasi certamente una temibile serie di sfide legali da parte di organizzatori di competizioni, sponsor ed emittenti. Ma soprattutto perché uno sciopero richiede tre condizioni di base: i mezzi con cui organizzarsi e unirsi; una causa comune di massa; e un senso di urgenza o disperazione. E in questa scheda di valutazione, i calciatori della Champions League che chiedono meno calcio sono – secondo la stima più generosa – 0,5 su tre”.

E allora, andando al nocciolo della questione: perché i calciatori, praticanti dello sport più popolare e redditizio al mondo, sono così difficili da unire? Perché tanto per cominciare il sovraffollamento dei calendari “è per definizione un problema per i giocatori d’elite, con contratti sicuri, con gli stipendi più alti, negoziati dai principali agenti del mondo. Uno studio recente dell’International Centre for Sports Studies ha scoperto che solo lo 0,31% dei giocatori ha giocato più di 60 partite a stagione, meno del 10% in più di 40″.

“La solidarietà tra lavoratori è per definizione un rifiuto del libero mercato senza vincoli. Eppure gli stessi giocatori che parlano di sciopero hanno ottenuto risultati straordinari dal libero mercato senza vincoli. Più in basso nella piramide ci sono migliaia di giocatori che dipendono dai bonus di presenza per integrare i loro modesti stipendi, senza alcuna vera obiezione al volume di calcio giocato. Come fai a conciliare questi interessi selvaggiamente disparati?”.

Ovviamente il sottotesto delle rimostranze delle star è che “non intendono tagliare la Champions League o la Premier League, o la vertiginosa giostra dei tour pre-stagionali. Ciò che intendono veramente sono le repliche della FA Cup, la Coppa di Lega, le amichevoli internazionali. In altre parole, le parti genuinamente redistributive del calendario calcistico, le parti che finanziano i club non di lega e quelli di lega inferiore e il calcio di base”.

E allora Liew provoca: perché non sognare più in grande? “Cosa succederebbe se usassero il loro potere collettivo per sfidare i pilastri finanziari su cui si fonda lo sport, per sfidare i proprietari che gestiscono i club come veicoli di investimento e ne drenano i profitti? Un nuovo accordo finanziario per il gioco, guidato dal potere delle star dei migliori calciatori e sostenuto dai numeri degli altri, potrebbe essere davvero trasformativo. Potrebbe aumentare gli stipendi in generale, consentire al centrocampista della National League di assumere un nutrizionista personale, consentire all’ala della Women’s Super League di acquistare una casa di sua proprietà. Potrebbe fare pressioni sui governi e sugli organi di governo. E avrebbe l’influenza per dettare il calendario, non semplicemente lamentarsene”.

Questa sarebbe “una visione dello sport con gli stessi soldi in gioco, ma più equamente distribuiti, più coesi e completi, più equilibrati dal punto di vista di genere e più sostenibili”.

Eh, ma troppo facile. “Se sei l’agente di un calciatore d’élite, forse decine di calciatori d’élite, qual è il tuo consiglio in questo caso? Dove risiedono i tuoi interessi? Per decenni, e praticamente dall’alto in basso, il calcio è stato uno sport basato sull’interesse personale, il tribalismo, la competizione interna, l’acquisizione personale. La disuguaglianza salariale è salita alle stelle. La competizione salariale è una caratteristica di quasi ogni spogliatoio. Questi non sono bug del sistema; sono il sistema. Una visione del capitalismo in cui la distribuzione ineguale del bottino è il punto centrale”.

