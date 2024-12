Navarro e Pegula: le miliardarie del tennis che si ribellano all’etichetta di figlie di papà (Guardian)

«La cosa più fastidiosa è che la gente pensa che io abbia un maggiordomo», ha detto Pegula che stasera giocherà la finale

Navarro e Pegula: le nepo baby del tennis che hanno ripagato gli investimenti dei genitori con fatica e sudore (Guardian)

Emma Navarro e Jessica Pegula, le nepo baby del tennis che sono riuscite a fare molto bene agli Us Open. La loro non sarà una storia di sacrificio come tante altre, ma di certo non sono stati i soldi a concretizzare in campo il loro talento.

Scrive il Guardian:

“Navarro e Pegula, entrambi originarie di New York, sono membri di un’esclusiva confraternita tennistica, il Billionaire Girls Club. La 23enne Navarro è figlia di Ben Navarro, che ha un patrimonio netto di 1,5 miliardi di dollari; la 30enne Pegula è figlia di un altro miliardario, Terry Pegula, un mecenate dello sport proprietario dei Buffalo Sabres della Nhl (National Hockey League) e i Buffalo Bills della Nfl (National Football League). Insieme, il patrimonio netto della famiglia di queste due donne ammonta a poco meno di 10 miliardi di dollari: una cifra più che sufficiente per guardare gli Us Open di giovedì sera da una suite, o per comprare l’intero stadio, se è per questo. Invece erano in campo, a giocarsi il tutto per tutto nelle semifinali.

Navarro ha perso in due set contro la seconda testa di serie Aryna Sabalenka, mentre Pegula ha ottenuto una vittoria in tre set contro Karolina Muchova per conquistare un posto nella sua prima finale di un Grande Slam in carriera. «È incredibile», ha detto Pegula dopo la vittoria. «È un sogno d’infanzia. C’è stato molto lavoro, molto duro lavoro. Non si può nemmeno immaginare quanto sia importante». Che una delle due donne possa dire di aver avuto le stesse difficoltà dei giocatori provenienti da contesti meno abbienti, francamente è un po’ esagerato”.

Il Guardian ricorda che “molti giocatori che tendono a eccellere provengono dai bassifondi. Andre Agassi è figlio di un lavoratore di un casinò di Las Vegas fuggito dall’Iran durante la rivoluzione. Le sorelle Williams sono state quasi inghiottite dalla povertà e dalla violenza a Compton. Novak Djokovic, nella Belgrado devastata dalla guerra, ha visto suo padre indebitarsi con gli strozzini mentre finanziava la sua crescita iniziale.

Anche i grandi che sono cresciuti in un relativo benessere – giocatori come Roger Federer e Rafael Nadal – sono cresciuti molto lontano dalla ricchezza di Navarro e Pegula. Ernests Gulbis, ex top 10 lettone figlio di un banchiere d’affari, è un professionista eccezionale che si rifà all’epoca pre-Open, quando a governare il gioco erano personaggi della classe nobiliare come Bill Tilden e Suzanne Lenglen”.

“Per quanto riguarda le figlie del privilegio, Navarro e Pegula sono più vicine ai bambini nope che ai nepo. Nessuna delle due si preoccupa di parlare dei propri padri. «La cosa più fastidiosa è che la gente pensa che io abbia un maggiordomo», ha detto Pegula a proposito della percezione che i fan hanno del suo stile di vita. «Che mi facciano da autista. Che ho una limousine privata. Che volo con un jet privato ovunque. Non sono assolutamente così». La tennista si preoccupa di sminuire la sua ricchezza e si reca agli Us Open in metropolitana. La Navarro è altrettanto riservata, si sottrae ai riflettori e chiede modestamente al pubblico degli Us Open di sostenerla perché «sono di New York». Più si sforzano di mantenere un basso profilo, più i loro padri si mettono in mezzo”.

Navarro e Pegula, i loro risultati nel tennis sono frutto di duro lavoro

Il giornale scrive che i loro padri hanno finanziato la carriera di Navarro e Pegula, ma sono state loro a guadagnarsi il successo nel mondo del tennis con fatica e sudore.

“Ben e Terry hanno finanziato i sogni tennistici delle loro figlie, nonostante le scarse prospettive di diventare professioniste. Emma e Jessica avrebbero potuto facilmente finire nella stessa classe superiore di rampolli come l’amazzone Georgina Bloomberg o il pilota di F1 a pagamento Lance Stroll: mocciosi viziati che possono giocare a loro piacimento perché i soldi non finiranno mai. Ma, per loro immenso merito, le Billionaire Girls hanno abbinato gli investimenti dei padri con il sudore.

Con il suo metro e settanta, la Navarro è relativamente piccola nell’era del “Big Babe Tennis”. Ma si è impegnata a fondo per migliorare il suo gioco, ispirandosi all’astuta Martina Hingis e mettendolo alla prova più e più volte, fino a diventare la migliore recluta universitaria degli Stati Uniti. All’Università della Virginia ha perso un totale di tre partite in due anni, guadagnandosi una wildcard per gli Us Open del 2021. Dopo aver lasciato il college nel 2022, la Navarro ha lavorato duramente per affermarsi come contendente perenne nel circuito femminile.

Pegula è altrettanto implacabile, la veterana del tour da 15 anni che è stata messa in ombra dalle compatriote di pari livello, non ultima la sua compagna di doppio, Coco Gauff. La Pegula ha dovuto attendere fino al 2021 per sfondare in uno Slam, anche se non aveva mai superato i quarti di finale. Stavolta però è andata diversamente. Contro Iga Świątek ha mantenuto i nervi saldi e si è attenuta all’approccio tattico e costante che è diventato il suo marchio di fabbrica per sconfiggere la prima testa di serie. Stasera Pegula giocherà per il titolo degli Us Open

I miliardari, dopotutto, sono i cattivi della società. Nessuno vuole sapere le prove che hanno dovuto affrontare. Ma grazie alla loro ostinata perseveranza, Navarro e Pegula si distinguono dallo stereotipo e dai loro colleghi professionisti. È chiaro che gli altri giocatori lo fanno per i soldi, per forza. Navarro e Pegula? Giocano per il rispetto. Bisogna fare un applauso“.

