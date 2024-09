Lo scozzese ha impressionato nelle ultime due gare con la Scozia: ha segnato due gol. Modulo, per ora qualche prova in allenamento

McTominay per Anguissa a Cagliari? Intanto Conte riflette sul cambio modulo (Corsera)

Scrive Monica Scozzafava per il Corriere della Sera:

Sarà soltanto una coincidenza ma il Cagliari è tra le sue vittime preferite: in sette partite giocate, per sei volte ha firmato il tabellino dei marcatori. La scorsa stagione con la maglia della Roma, il belga ha fatto addirittura doppietta. Non sono certo questi numeri alla base della scelta di Conte, che lascia in panchina Raspadori (reduce da due partite giocate con la Nazionale) e che potrebbe anche far debuttare uno dei due centrocampisti scozzesi arrivati dalla Premier nel mercato estivo. Il principale indiziato è Mctominay che ha impressionato anche nelle ultime due gare con la Scozia (ha segnato due gol). L’ex Manchester United potrebbe prendere il posto di Anguissa nel centrocampo a due insieme con Lobotka.

La varietà di soluzioni a centrocampo impone a Conte una riflessione sulla possibilità di cambiare modulo. Per ora qualche prova in allenamento, sul campo va sul sicuro, alla ricerca della terza vittoria che manca da un anno.

McTominay fu seguito dal Manchester United, aveva un ritardo nella crescita (As)

Scott McTominay è arrivato a Napoli pochi giorni fa, dal Manchester United, club in cui ha trascorso un’intera carriera.

Lo United lo ha salvato con il sistema “bio banding”

As racconta che però gli inizi nel mondo del calcio non sono stati semplici per lui:

“Il suo arrivo a Napoli si è definito a poche ore dalla fine del mercato estivo. Lo United ha deciso di venderlo controvoglia, perché il sistema del fair play della Premier League dà maggiori agevolazioni per i calciatori provenienti dalle giovanili. Lo scozzese ha concluso una tappa della sua carriera durata 22 anni in un club che gli ha salvato la carriera quando era bambino. McTominay è arrivato allo United a soli 5 anni, dopodiché ha giocato in tutte le categorie giovanili e con squadre al di sopra della sua età. Fino a quando non ha sofferto di un ritardo nella crescita e non aveva la forza necessaria per calciare il pallone.

A 16 anni è cambiato tutto e in diciotto mesi è passato dall’essere alto 1,67 cm fino ad arrivare a circa 1,90 cm; ma ciò gli ha creato problemi di coordinazione ed equilibrio. Dopo una stagione, è riuscito a debuttare con Mourinho in prima squadra, risultando fino ad oggi il canterano con più presenze nel club maggiore delle ultime sette stagioni. La domanda è: perché lo United ha continuato a credere in lui nonostante i problemi fisici avuti in passato? E’ stato grazie al sistema “bio banding”: consiste nel suddividere i giocatori per gli allenamenti e le partite in base all’età biologica anziché cronologica; un metodo per sviluppare meglio i talenti del calcio. E’ lì che McTominay ha potuto dimostrare il suo valore”.

