A Sky: «Il rinnovo di Kvara? Ha ancora tre anni di contratto. Stiamo lavorando con l’entourage, ma tranquillamente; non dobbiamo fare una corsa».

Il ds del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari. Ha parlato dei rinnovi di Alex Meret e Khvicha Kvaratskhelia.

Manna: «Meret non l’abbiamo mai messo in discussione, vogliamo tenerlo»

Sul tecnico Antonio Conte ha dichiarato:

«Ha ambizione e ha lavorato in grandissimi club, è una crescita per noi».

Su Lukaku:

«Sappiamo cosa hanno fatto insieme lui e Conte all’Inter. La volontà del mister è stata chiara immediatamente e il giocatore si è integrato subito con il gruppo. Ora stiamo cercando di costruire qualcosa di importante».

Su Kvaratskhelia e il suo rinnovo:

«Ha ancora tre anni di contratto. Ci sono state squadre che si sono approcciate a lui, ma abbiamo condiviso la volontà di continuare insieme. Stiamo lavorando con l’entourage del giocatore per arrivare a un rinnovo. Siamo tranquilli, non dobbiamo fare una corsa».

Sul rinnovo di Meret invece:

«Abbiamo volontà di continuare con lui e lui con noi. È un portiere importante, mai messo in discussione da noi».

Il prossimo match è contro la Juventus:

«Sarà una bella partita, contro una squadra attrezzata che ha fatto una campagna acquisti imponente. Sono attrezzati per fare un ottimo percorso in campionato e Champions League».

Marco Azzi scrive su Repubblica:

“In tribuna è successo infatti di tutto (feriti uno steward e un sostenitore sardo in maniera non grave) e la gara è stata sospesa a lungo nel primo tempo per lancio di petardi, con la situazione che è precipitata dopo il casuale gol del vantaggio realizzato da Di Lorenzo, su una deviazione involontaria, sfortunata e decisiva di Mina. La reazione veemente della squadra di Nicola, trascinata alla caccia del pareggio dal suo caldissimo pubblico, è andata tuttavia a sbattere contro i guanti dell’insuperabile Alex Meret, che l’anno scorso prendeva spesso gol al primo tiro e invece nella trasferta in Sardegna ha tirato fuori i superpoteri, pur essendo sceso in campo con la febbre alta. Poi ci hanno pensato i nuovi gemelli del gol del Napoli: Lukaku e Kvaratskhelia. I due sembrano essere fatti l’uno per l’altro e si trovano una meraviglia, persino con più naturalezza rispetto a quello che capitava al talento georgiano con Osimhen“.

ilnapolista © riproduzione riservata