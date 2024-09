Va in fuga a sorpresa il Napoli dato per finito dopo la partenza horror con il Verona e le puntate infinite del melodramma Osimhen.

Napoli, i quattro gol segnati dopo il 90’ spiegano che il carattere di Conte è già stato trapiantato (Gazzetta)

Ecco uno stralcio del commento della Gazzetta dello Sport a cura di Fabio Licari:

Va in fuga a sorpresa il Napoli dato per finito dopo la partenza horror con il Verona e le puntate infinite del melodramma Osimhen. Il Napoli è primo da solo, l’ottava squadra diversa al vertice del campionato dopo quattro giornate. Quattro gol al Cagliari sono un’esagerazione che non rispecchia la partita, ma i quattro gol segnati dopo il 90’ nelle ultime tre giornate spiegano che il carattere di Conte è già stato trapiantato. Il bello è che l’Udinese dello sconosciuto Runjaic stasera potrebbe superarlo e lo stesso Verona, travolto dalla Juve, raggiungerlo.

L’Inter pareggia a Monza, il Napoli da solo in testa alla classifica

Monza-Inter finisce 1-1. Al minuto 81, Dany Mota svetta in area e infila Sommer. È il gol dell’1-0 con cui il Monza di Galliani illude di poter battere l’Inter di Marotta. Ma pochi minuti dopo ci pensa Dumfries a pareggiare e a evitare la prima sconfitta stagionale per i nerazzurri che dopo il 4-0 all’Atalanta sembravano in grado di fare un solo boccone del campionato di Serie A. È ancora presto per discorsi del genere. L’unico di fatto è che al momento il Napoli di Conte è da solo in testa alla classifica. Resta solo l’Udinese che può superare gli azzurri. I friulani sono impegnati di lunedì a Parma. Se non dovessero vincere, il Napoli andrebbe allo Juventus Stadium da primo in classifica.

