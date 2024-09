La Juventus si diverte col Psv: 3-1. Funziona McKennie scelta a sorpresa di Thiago Motta. I cori “Odio Napoli”

Partita senza storia in Champions League. Douglas Luiz ancora in panchina. Buona prova dei bianconeri. Gol di Yldiz, Koopmeiners in crescita

La Juventus si diverte col Psv: 3-1. Thiago Motta lancia McKennie che gioca e segna.

Thiago Motta è infallibile quando fa scelte di formazione a sorpresa. Gli era già riuscito alla prima giornata con Mbangula e alla seconda con Savona. Stasera ha schierato McKennie al fianco di Locatelli e nessuno se lo aspettava. Manco a dirlo, ha lasciato in panchina Douglas Luiz che probabilmente non è il calciatore vetrina del calciomercato bianconero insieme con Koopmeiners. Fatto sta che McKennie non solo ha giocato bene ma ha anche segnato il gol del 2-0 al 27esimo. Il primo, invece, lo ha firmato al 21esimo Yildiz con un tiro a giro entro l’area, tiro che è finito all’incrocio dei pali. Piuttosto leggera la difesa degli olandesi che in campionato sono primi a punteggio pieno, a conferma del basso livello del calcio olandese a livello di club.

Nel secondo tempo, terza rete di Nico Gonzalez. Non ce l’ha fatta Vlahovic a segnare, si è divorato il 4-0 solo davanti al portiere. Partita a senso unico. È stato un dominio della squadra di Thiago Motta. Una sola distrazione, nel finale: rete di Saibari al minuto 94. Koopmeiners in crescita. Yildiz nominato dalla Uefa miglior calciatore in campo.

Su Juventus-Psv aveva ragione Hiddink

Aveva ragione Hiddink (grandissimo allenatore olandese) che ieri è stato intervistato da Tuttosport e non aveva puntato molto sulla squadra di Eindhoven. Aveva detto:

«Il Psv in Europa gioca in modo un po’ “naïf”, all’attacco sì, ma con troppa innocenza, ingenuità. La scorsa stagione hanno pensato di poter ripetere in Champions League i successi in Eredivisie. Valutazione errata. Spero che gli errori passati servano a uscir bene dall’Allianz Stadium».

In attesa di Juventus-Napoli in programma sabato alle 18, gli juventini si allenano e cantano “noi non siamo napoletani e Odio Napoli”.

Come ha scritto Opta Paolo:

A 19 anni e 136 giorni, Kenan Yildiz è diventato il più giovane giocatore a segnare con la maglia della Juventus in Uefa Champions League, superando Alessandro Del Piero (20 anni e 308 giorni contro il Borussia Dortmund il 13 settembre 1995). Impronte.

1 – A 19 anni e 136 giorni, Kenan Yildiz è diventato il più giovane giocatore a segnare con la maglia della Juventus in UEFA Champions League, superando Alessandro Del Piero (20 anni e 308 giorni contro il Borussia Dortmund il 13 settembre 1995). Impronte.#JuvePSV #UCL pic.twitter.com/zsOzrnPtZl — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 17, 2024

ilnapolista © riproduzione riservata