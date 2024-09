La conferma del Napoli con un comunicato. Via libera quindi per il resto della Campania e d’Italia

Juventus-Napoli, ora è ufficiale: divieto di trasferta per i residenti in provincia di Napoli. Lo comunica la società sul proprio sito ufficiale.

La decisione del prefetto di Torino su Juventus-Napoli

Il comunicato del Napoli:

La SSC Napoli informa che, relativamente al match Juventus – Napoli, in programma sabato 21 settembre 2024, alle ore 18:00 allo Juventus Stadium di Torino, il Prefetto di Torino ha decretato:

il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Napoli, anche se in possesso della fidelity card della SSC Napoli, ad esclusione dei possessori della fidelity card della Juventus F.C. emessa in data anteriore al 21 settembre 2024 e contestualmente l’annullamento dei biglietti già venduti.

La vendita dei tagliandi per la Tribuna Ospiti ai soli possessori della fidelity card della SSC Napoli, ovunque residenti tranne che nella provincia di Napoli.

L’inibizione alla vendita dei tagliandi delle ricevitorie e in generale in tutti gli altri punti fisici della provincia di Napoli.

L’inibizione della procedura di vendita dei tagliandi di accesso in modalità ticketing on line.

L’incedibilità dei tagliandi di accesso.

Una volta che la Juventus F.C. definirà le modalità di rimborso dei tagliandi, la SSC Napoli si riserverà di comunicarle ai propri tifosi.

Juve-Napoli, i tifosi azzurri sulla probabile chiusura del settore ospiti: “Partiremo lo stesso”

Sui social i tifosi che avevano già prenotato la trasferta stanno diffondendo il volantino che cita:

Basta abusi! Dopo le vicissitudini legate al divieto di trasferta per la partita di domani dove a 24h dalla partita non c’è ancora un divieto ufficiale, per noi questo è solo un atto incostituzionale e di discriminazione territoriale, dove si penalizza un’intera città. Visto che all’epoca il prefetto di Napoli in occasione del match contro l’Eintracht Francoforte disse che non si poteva vietare la libera circolazione a cittadini europei che avevano comprato i biglietti aerei e prenotato hotel, seguiremo quella linea di condotta. Siamo in tantissimi, tanti stanno già partendo e tutti partiremo domani. Sempre al tuo fianco, avanti napoletani!

