Juve-Napoli, il Tar Piemonte accoglie il ricorso di un tifoso e suo figlio: «Non sono tifosi organizzati»

Il Tar Piemonte, in sostanza, ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento adottato dal Prefetto di Torino, su parere del Casms, con cui era stata vietata la trasferta ai soli tifosi residenti nella provincia di Napoli riconoscendo che il presupposto su cui il divieto si basava ovvero gli scontri avvenuti a Cagliari, tra tifoserie diverse rispetto alla partita di Torino, non giustificava l’adozione dell’improvvisa e gravosissima misura assunta. Questa decisione restituisce ai tifosi napoletani la dignità messa in discussione da un divieto eccessivamente generalizzato

Divieto di trasferta, il comunicato della Curva A e della Curva B

In seguito al divieto di trasferta a Torino per i residenti in provincia di Napoli, la Curva A e la Curva B hanno pubblicato un comunicato congiunto.

Nel volantino si legge a grandi lettere:

“La vostra prevenzione è la vera discriminazione!”.

Di seguito il comunicato integrale:

Mai ci saremmo aspettati di vederci vietato il diritto di assistere ad una partita del nostro Napoli a poche ore dal fischio d’inizio, quando in tanti già erano pronti a partire dopo aver comprato da un mese ticket stadio e prenotato alberghi e mezzi di trasporto. Questo atto scellerato crea un precedente e deve preoccupare tutto il movimento ultras dello stivale perché oggi è toccato a noi ma “domani” può toccare chiunque! Quando c’è da “pagare” lo facciamo sempre con estrema consapevolezza come d’altronde il nostro ideale impone…”.