In Spagna hanno condannato a un anno di prigione un razzista da stadio seriale

Un tifoso del Maiorca è stato beccato due volte, nel 2023: prima Vinicius e poi due settimane dopo Chukwueze

In Spagna il razzismo allo stadio è un problema sentito, soprattutto per le vicende di Vinicius. E poi ci sono dei veri e propri fuoriclasse del genere. Tipo il tifoso che è il tribunale investigativo numero 3 di Palma ha condannato a un anno di prigione e tre anni di divieto di accesso negli stadi. L’uomo è un razzista recidivo. Si è fatto beccare ad offendere, dagli spalti dello stadio di Maiorca, sia Vinicius e che Chukwueze quando giocava nel Villarreal, in due partite diverse. “I fatti sono accaduti due stagioni fa – racconta El Paìs – quando i bianconeri visitarono l’isola il 5 febbraio 2023 e poi due settimane dopo”.

La Liga lo ha denunciato due volte per reati contro l’integrità morale aggravati da discriminazione con motivazioni razziste. Il giudice ha applicato anche l’attenuante del pentimento da parte dell’imputato, che ha scritto una lettera a Vinicius, come riportato dal Real Madrid. Inoltre, parteciperai a un programma di parità di trattamento e non discriminazione.

Si tratta della terza condanna per razzismo contro i giocatori del Real Madrid. In tutti e tre i casi la vittima era Vinicius.

