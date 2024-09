Il Manchester United licenzia 250 persone per pagare i calciatori (Calcio e Finanza)

La chiamano trasformazione aziendale. Così dovrebbero risparmiare circa 50 milioni di euro. Ma quanta gente lavora allo United?

La notizia è che il Manchester United ha avviato un piano di licenziamenti di 250 persone. In totale, scrive Calcio e Finanza bilanci alla mano, “il club prevede di realizzare risparmi annuali di circa 40-45 milioni di sterline (tra 47 e 53 milioni di euro, al cambio attuale), al netto dei costi di implementazione di 10 milioni di sterline. A causa dei tempi e di altri obblighi contrattuali, il club prevede di realizzare questi risparmi negli anni fiscali 2025 e 2026″.

Calcio e Finanza la mette così: lo United “ha avviato un piano di trasformazione aziendale per sbloccare l’efficienza operativa con l’obiettivo finale di migliorare la sostenibilità finanziaria e massimizzare le risorse disponibili per migliorare le operazioni calcistiche”. Il sottotesto è che 250 dipendenti dello United vengono tagliati per pagare i calciatori, ovviamente prima voce di spesa di un bilancio che per il 2023/24 è stato chiuso con un rosso di 135 milioni di euro. “Si tratta del quinto bilancio consecutivo in perdita per i Red Devils, e complessivamente negli ultimi cinque anni la società d’oltremanica ha fatto registrare perdite per oltre 370 milioni di sterline”.

Ciò detto, ma quante persone lavorano al Manchester United?

