I Friedkin vicini ad acquisire l’Everton che è pieno di debiti (Bloomberg)

I Friedkin, proprietari della Roma, pare siano vicini ad acquistare l’Everton. C’era già stato un primo sondaggio a giugno, ma l’affare non si era concretizzato per i troppi debiti del club inglese.

Friedkin vicini ad acquistare l’Everton

A rivelare la notizia del probabile acquisto è l’agenzia di stampa americana Bloomberg, citata dalla Gazzetta dello Sport:

Friedkin e il proprietario dell’Everton Farhad Moshiri sarebbero infatti alle battute finali per raggiungere un accordo, che porrebbe fine a mesi di incertezza nella squadra di calcio di Liverpool. Il club, attualmente penultimo in Premier League, è posseduto al 94% da Moshiri, che ha investito molto senza raccogliere grandi risultati. E ora proprio quella quota potrebbe passare nelle mani del Friedkin Group. L’Everton è gravato da debiti che devono essere assunti dall’eventuale nuovo proprietario. E si trasferirà in un nuovo stadio da 53.000 posti l’anno prossimo, il che aumenterà senza dubbio i ricavi.

Il club inglese sarebbe favorevole all’arrivo dei proprietari della Roma (Telegraph)

L’Everton non ha rilasciato commenti, ma è chiaro che accoglierebbe con favore il ritorno di Friedkin, visto che il club è rimasto profondamente deluso quando se n’è tirato fuori. Textor ha parlato pubblicamente della sua intenzione di vendere la sua quota di Selhurst Park e di concludere un affare con l’Everton a novembre, rendendo intrigante la tempistica del presunto ritorno di Friedkin, riportato per la prima volta da Bloomberg lunedì sera. Textor ha affermato di essere impegnato in un periodo di discussioni esclusive con l’azionista di maggioranza dell’Everton Farhad Moshiri – un’ipotesi che il club non ha confermato. Il fatto che Friedkin abbia rinnovato i contatti con l’Everton comprometterebbe la recente dichiarazione pubblica di Textor.

Si ritiene che il proprietario della Roma abbia monitorato gli sviluppi della situazione durante l’estate, mentre la ricerca di un acquirente da parte di Moshiri si fa sempre più disperata. Il Friedkin Group ha già un interesse nell’Everton, perché durante le trattative per l’acquisizione ha pagato un prestito di 100 milioni di sterline alla Msp Sports Capital, che stava contribuendo a costruire il nuovo stadio da 500 milioni di sterline, che aprirà per la stagione 2025-26″.

