Haaland contro Arteta: «Resta umile!», poi se la prende con Gabriel Jesus: «Pagliaccio!» (VIDEO)

Manchester City-Arsenal è terminata 2-2. A fine match, Erling Haaland si è reso protagonista di un diverbio prima col tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, poi con l’attaccante Gabriel Jesus.

La rivalità tra i due club si è acuita da quando la squadra di Pep Guardiola ha vinto gli ultimi due titoli di Premier League proprio contro l’Arsenal.

Ma ciò non giustifica il comportamento avuto da uno dei suoi calciatori chiave, che proprio ieri è arrivato a 100 gol con la maglia del City.

«Resta umile!» ha detto il centravanti norvegese ad Arteta, dandogli una pacca sulla spalla.

Poi si è avvicinato Gabriel Jesus, che ha esclamato ad Haaland: «Perché parli? Perché?»

E il calciatore del City gli ha risposto: «Parlare di cosa? Non parlavo di un ca***, pagliaccio! Di cosa stai parlando? Allontanati da me, pagliaccio!»

Haaland è stato poi allontanato da Jack Grealish per non peggiorare la situazione.

100 goals in 105 games, scores against every Premier League team big or small and rattling everyone along the way, Erling Haaland, what’s not to like? pic.twitter.com/xhJeqeqYJM

— TS🍇🇧🇷 (@Trujista) September 23, 2024