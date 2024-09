Dopo il 2-2 pianto-show di Bernardo Silva e compagni: “Solo noi abbiamo provato a giocare a calcio. Il Liverpool ci affronta faccia a faccia, loro mai”

Il City rosica per il catenaccio Arsenal: “Giocano sporco, ma tanto non vincono mai niente…”

In Inghilterra la chiamano “frustration”, ma quanto rende molto di più in italiano: rosicata. Il giocatori del City hanno rosicato, di brutto. Il 2-2 con l’Arsenal, peraltro un mezzo miracolo considerato che Stones ha segnato al 98′, proprio non gli è andato giù. E a caldo Stones e soprattutto Bernardo Silva hanno attaccato quelle che oggi tutte le prime pagine dei giornali inglesi chiamano “le arti oscure dell’Arsenal”. Il gioco “sporco”, le perdite di tempo, il catenaccio. Insomma, la solita storia. In campo Bernardo Silva ha fatto pure il gesto dello “zeru tituli” agli avversari. Stava rosicando, per l’appunto.

L’Arsenal ha adottato un approccio ultra-difensivo nel secondo tempo dopo che Leandro Trossard s’è fatto cacciare a ridosso dell’intervallo, con un secondo giallo per aver calciato lontano la palla. Arteta non l’ha presa bene. Ne è seguito un Vietnam tattico.

Il pianto dei calciatori del City

“C’era solo una squadra che è venuta a giocare a calcio“, ha detto poi Bernardo Silva. “L’altra è venuta a giocare ai limiti di ciò che era possibile fare e consentito dall’arbitro, sfortunatamente. La differenza tra la rivalità del City con l’Arsenal e con il Liverpool? Non lo so. Forse il Liverpool ha già vinto una Premier League, l’Arsenal no. Il Liverpool ha vinto una Champions League, l’Arsenal no. Il Liverpool ci ha sempre affrontato faccia a faccia per cercare di vincere le partite, quindi da questa prospettiva le partite contro l’Arsenal non sono state come quelle che abbiamo avuto e abbiamo contro il Liverpool. Quindi sì, forse una rivalità diversa“.

Per Stones “L’Arsenal padroneggia le arti oscure del calcio. Lo fanno da qualche anno, e sappiamo che dobbiamo aspettarcelo. Puoi chiamarlo intelligente o sporco, ma è la stessa cosa. Interrompono il gioco e ovviamente sconvolgono il ritmo per tutti. Lo usano a loro vantaggio e penso che l’abbiamo gestito molto bene. Non è facile quando succedono queste cose, prendere slancio. Quei piccoli intoppi fermano il ritmo, e penso che ce la siamo cavata molto bene. Hanno fermato il gioco, hanno usato un lato del calcio che non molte squadre fanno, rendendo le cose difficili, rallentando. In quei momenti abbiamo dovuto controllare le nostre emozioni, e ho avuto la sensazione che ci siamo riusciti, ed è stata una bella battaglia: tanti contrasti, alcune decisioni stupide”.

