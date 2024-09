Chiellini investe nel Como Women: «L’Europa può seguire la tendenza Usa per il calcio femminile» 

Il club milita nella Serie A femminile. L’ex Juve ha investito in Mercury/13, fondo focalizzato sul supporto e la crescita del calcio femminile a livello globale.

Giorgio Chiellini ha deciso di investire nel calcio femminile. L’entità Mercury/13 ha annunciato il sostegno dell’ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana nel Como Women, club che milita in Serie A.

Chiellini: «Negli Stati Uniti ho visto i grandi progressi del calcio femminile»

Chiellini diventa quindi il primo calciatore di spicco a investire nel calcio femminile con un gruppo di proprietà multi-club. Ha raccontato in seguito il motivo della sua scelta:

«Sono davvero entusiasta di condividere che mi sono unito a Mercury/13 come investitore. È un fondo focalizzato sul supporto e la crescita del calcio femminile a livello globale. Dopo aver trascorso del tempo negli Stati Uniti, ho visto i progressi incredibili che il calcio femminile sta facendo lì e quanto potenziale abbia ancora da sbloccare in Europa. Quella esperienza mi ha ispirato, e sono orgoglioso di far parte di un progetto che punta a creare nuove opportunità per le atlete e a portare lo sport a un livello internazionale».

Il Como Women è allenato da Stefano Sottili, tecnico proveniente dal calcio maschile; prima allenava la Torres, club militante in Serie C.

Giorgio Chiellini ritorna alla Juve con i galloni del dirigente ma senza invadere l’area sportiva, capitanata da Cristiano Giuntoli, tengono a precisare i cronisti che seguono minuto dopo minuto le azioni di Madama. Tutti sanno però che non sarà così. Perché “Giorgione” con o senza turbante è più di un dirigente semplice. “Chiello” è lo juventinismo in purezza, è il “finoallafine”, è quasi un “Del Piero” nell’immaginario collettivo del tifoso di Madama, ed è – duole dirlo agli appassionati del genere – l’espressione massima del risultatismo. Non è dato sapere cosa succederà adesso. Se lo rivedremo allo Stadium vicino o lontano da Giuntoli. Se siederà alla destra di Maurizio Scanavino, ad di casa Juve espressione di John Elkann.

ilnapolista © riproduzione riservata