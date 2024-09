Barcellona: Flick vuole Szczesny, lo preferisce a Keylor Navas (As)

Da As. Anche Lewandowski e il preparatore dei portieri hanno espresso parere positivo. Ma lui non gioca da giugno

Barcellona, Lewandowski e Flick premono per Szczesny: Deco ingaggerà un portiere in pensione? (As)

La carriera di Szczesny si era detta bella che conclusa. Lo stesso portiere polacco aveva dichiarato che non avrebbe continuato col calcio se non per offerte di club importanti, arrivate però soltanto dopo la sua parola fine. Questo ha ovviamente delle conseguenze: nell’accordo di risoluzione la Juventus avrebbe inserito una clausola secondo cui ci sarebbe una sanzione da pagare (come avevamo già scritto) in caso Tek si fosse accasato nei mesi successivi della stagione con un qualsiasi altro club. Le sirene del Barcellona sono però sempre più rumorose.

I dubbi di Deco e del Barcellona secondo As

Il quotidiano spagnolo Diario As (madrileno non catalano) riporta – a testimonianza del peso dell’operazione – le difficoltà vissute in questo momento da Deco nella decisione da prendere per il successore dell’infortunato Ter Stegen. Innanzitutto emerge la contraddizione tra i giovanissimi (forti) vari Cubarsi, Casado, Bernal etc e il 34enne polacco – tanto più Navas, che ha 38 anni -, fuori dalle politiche intraprese normalmente dai blaugrana. Di più vi è la questione prettamente fisica: l’ex portiere della Juventus non scende in campo dal 25 giugno e presumibilmente dall’anno prossimo non sarebbe comunque un buon competitor per Ter Stegen, che pure tornerà non al 100% o comunque non da subito.

Sempre As rivela che «il tedesco Flick preferisce Szczesny a Keylor Navas che la scorsa stagione ha giocato appena sei partite. Alla riunione della commissione sportiva, tra l’altro, c’era un ospite speciale. Ramón de la Fuente, preparatore dei portieri e unico sopravvissuto dei precedenti staff tecnici, ha uno stretto rapporto con Ter Stegen e ha anche espresso la sua opinione in merito. Logicamente pesa anche il fattore Lewandowski.»

