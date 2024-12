Calciomercato Napoli: Al Ahli sfumato e Chelsea silente, Osimhen rischia di rimanere bloccato a Napoli – LIVE

L’Ah Ahli ha l’accordo con Toney e con il Brentford. Gaetano al Cagliari, Zerbin rimane per volere di Conte. Prima proposta della per Folorunsho rifiutata dal Napoli

L’ultimo giorno di calciomercato live. Tutte le trattative che riguardano il Napoli. L’allenatore, Antonio Conte, dopo aver accolto i suoi giocatori (McTominay e Lukaku) aspetta l’arrivo di Gilmour e altri rinforzi sulle fasce. Mancano poche ore alla fine del mercato, chiude questa sera a mezzanotte.

Le trattative del Napoli live

Ore 20:17. Prima proposta ufficiale della Lazio al Napoli per Folorunsho. Prima proposta rifiutata, lo scrive Pedullà su X.

#Folorunsho–#Lazio: contatto diretto con il #Napoli, prima proposta insufficiente, quasi un classico. Vedremo se le condizioni cambieranno — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 30, 2024

Ore 19:30. Le parole di Gianluca di Marzio e di Luca Marchetti su Osimhen in collegamento con lo studio di Sky Sport.

«Osimhen si pensava si potesse concludere con Al Ahli. Era arrivato l’ok per un contratto da 40 milioni l’anno con clausola rescissoria che gli avrebbe permesso di rientrare in Europa in tempi abbastanza rapidi. Poi non si è trovata l’intesa con il Napoli. Sia i dirigenti dell’Al Ahli che quelli del Chelsea sono a Napoli, il club sta cercando le migliori condizioni possibili. Al Ahli si è infastidito dopo il rilancio del Napoli e ora sono pronti per chiudere Toney. Il Chelsea avrebbe l’accordo con il Napoli ma non con il giocatore. O rilancia l’offerta al giocatore o c’è una possibilità, mancano cinque ore, che possa rimanere a Napoli. Il mercato in Arabia chiude a settembre. È un caso di mercato che ancora non si è concluso. Può condizionare i parametri economici del Napoli. Non c’è accordo con il Chelsea e c’è una situazione con l’Al Ahli di assoluta freddezza. Le operazioni con gli arabi sono importanti da un punto di vista economico ma non hanno le stesse modalità europee. Se per loro salta, salta. Le trattative per le squadre arabe non le fanno proprio i club, ma le fa il governo. Non escludo che se Toney dovesse firmare per un’altra squadra, magari si può riaprire la trattativa».

Ore 18:40. Conte ha deciso di tenere Zerbin in squadra. Interrotta la trattativa con il Monza, Zerbin sarà la riserva di Spinazzola.

Antonio #Conte has decided to keep Alessio #Zerbin. Collapsed the talks with #Monza. The winger will stay at #Napoli as Spinazzola’s backup. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 30, 2024



Ore 16:20. Secondo Nicolà Schira, Toney all’Al Ahli è fatta. C’è l’accordo con il giocatore, contratto fino al 2027 a 2o milioni l’anno. Nelle casse del Brentford 50 milioni. Già completate le visite mediche.

Ivan #Toney has agreed personal terms with #AlAhli for a contract until 2027 (€20M/year). Saudi Club are ready to pay €50M to #BrentfordFC to close the deal. The striker has already completed a part of medicals in London. #transfers 🇸🇦 https://t.co/fGExPDr3kv — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 30, 2024

Ore 16:00. Tutto sistemato per Gaetano. Va in prestito al Cagliari con obbligo di riscatto. Tutto sistemato con il Napoli.

#Calciomercato | @CagliariCalcio, sistemati i dettagli per #Gaetano: il giocatore firma adesso con il club sardo @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 30, 2024

Ore 15:08. Di Marzio rivela che l’Al Ahli non molla Osimhen. Si continua a negoziare con il Napoli per colmare una distanza di circa 5 milioni. Sia i dirigenti arabi che inglesi (Chelsea) sono in Italia. Il giocatore ha l’accordo con l’Al Ahli, non ancora con il Chelsea.

.@ALAHLI_FC and @sscnapoli keep negotiating for #Osimhen as a €5m still exists. Both Saudi side officials and @ChelseaFC‘s are in Italy. Osimhen has agreed personal terms with Al-Ahli, not yet with #CFC. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 30, 2024

Ore 15: 00. Nicolò Schira: “Gaetano in prestito al Cagliari dal Napoli con obbligo di riscatto a 6 milioni. Contratto fino al 2028 (1+3)”

Ore 14:25. Rudy Galletti, giornalista di Sportitalia riferisce del trasferimento di Amrabat al Fenerbahce. Era stato accostato al Napoli come vice Lobotka.

Ore 13:45. Secondo Sky Sport Uk, Toney ha sostenuto le visite mediche con l’Al Ahli. L’inglese è l’altro obiettivo degli arabi insieme a Osimhen, tuttavia ne possono tesserare solo uno. Le visite mediche di Toney non sono una buona notizia per il nigeriano del Napoli.

Exclusive: Ivan Toney arrives for his medical in central London ahead of a possible move to Al Ahil 👇 pic.twitter.com/tuK8T5wtua — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 30, 2024

