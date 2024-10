Simeone nel mirino della Juventus, Giuntoli lo vuole come vice Vlahovic (Sportmediaset)

L’argentino cerca spazio e ha avviato già i contatti con la Lazio dove sarebbe titolare ma “la Juventus potrebbe decisamente ammaliare il giocatore”

Il Cholito Simeone cerca spazio. Nel Napoli sa che ne avrà poco quindi si sta guardando intorno in cerca di una squadra disposta a concedergli il giusto minutaggio. La prima squadra che si è fatta avanti è la Lazio che con il cognome “Simeone” ha un certo legame”. Secondo Sportmediaset ci sta pensando anche la Juve però. Giuntoli è alla ricerca di un vice Vlahovic (Milik sempre più in bilico) e ha pensato proprio all’argentino del Napoli.

Simeone potrebbe diventare il vice Vlahovic

Scrive Sportmediaset:

Giuntoli al momento sta pensando a come colmare il vuoto creato dall’addio di Kean e a sistemare l’attacco. Serve un vice Vlahovic, questa è una certezza. Da quando l’ex bianconero è approdato alla Fiorentina si è alla ricerca di nuovi nomi, inoltre la situazione Milik è sempre più in bilico. L’attaccante polacco è stato costretto a saltare l’Europeo a causa di un infortunio e anche il suo futuro in bianconero non è più così certo. Spuntano due nuovi nomi come ipotesi valide per completare l’attacco della Vecchia Signora: Simeone o Retegui. Il Cholito potrebbe trovare sempre meno spazio a Napoli con il possibile arrivo di Lukaku, l’idea dunque è quella di rimanere in Italia ma comunque cambiare maglia. Da quella azzurra potrebbe passare a quella celeste, o meglio biancoceleste. Sono stati già avviati alcuni contatti con la Lazio, ma la Juventus potrebbe decisamente ammaliare il giocatore del Napoli, nonostante nella squadra di Lotito l’argentino sarebbe titolare. Giuntoli ha intenzione di fare un tentativo e starebbe avviando dei contatti con la squadra di De Laurentiis per capire la fattibilità dell’operazione. Altro nome caldo è quello di Mateo Retegui, nonostante le prestazioni non brillanti a Euro 24 con la nazionale azzurra.

Il Cholito alla Lazio, il Napoli può accontentarsi di 12 milioni + bonus (Tmw)

