Per Greenwood il Napoli deve cedere. Con Osimhen ancora in rosa è Lindstrom il prescelto (Sky)

Per prendere l’inglese, il club lavora sulla cessione di Lindstrom. Oggi in campo Conte si è fatto sentire. Era un po’ di tempo che non si lavorava così tanto sulla parte atletica.

Gli aggiornamenti di Sky sulla trattiva del Napoli che porta a Greenwood. L’inglese ha mostrato dubbi sul progetto del Marsiglia, così il Napoli si è inserito con forza. La trattativa è indipendente dalla cessione di Osimhen ma per ingaggiarlo il Napoli deve comunque cedere qualcuno. Il prescelto sembra Lindstrom, il club lavora alla sua cessione.

Il Napoli cederà Lindstrom

«Greenwood ha mostrato qualche dubbio sul progetto del Marsiglia. Il Napoli così è tornato forte sul ragazzo. L’offerta del Marsiglia era di 27 milioni più bonus. Il Napoli deve fare una cessione che è quella di Lindstrom per andare su Greenwood».

Le parole di Massimo Ugolini:

«Greenwood è un’opportunità che il Napoli vuole sondare. Antonio conte lo conosce molto bene. Potrebbe essere un colpo importante che prescinde dalla cessione di Osimhne. Al momento è ancora nella rosa del Napoli. Il Napoli continua a investire sul mercato, segno che il presidente vuole rilanciare il progetto legato ad Antonio conte. Oggi in campo si è fatto sentire. Era un po’ di tempo che non si vedeva un lavoro così sulla parte atletica. Palese la volontà del Napoli di rilanciarsi in maniera prepotente».

Accordo con il Manchester United sulla base di 30 milioni (Sportmediaset)

Sportmediaset conferma l’indiscrezione lanciata da Bargiggia su Mason Greenwood e aggiunge anche una informazione in più. Il Napoli avrebbe un accordo di massima con lo United sulla base di 30 milioni. E a questo punto la domanda è: il Napoli venderà qualcuno?

Il Napoli è vicino all’accordo col Manchester United per Mason Greenwood. Il club azzurro del presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbe effettuato una prepotente virata sul britannico piazzando un’accelerata bruciante ai danni della Lazio, da settimane interessata al giocatore. I partenopei, infatti, avrebbero raggiunto un’intesa di massima con i Red Devils sulla base di 30 milioni. Offerta, quella del club campano, che non solo befferebbe la Lazio, ma anche l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Rispetto ai capitolini, gli azzurri avrebbero messo sul piatto di più. Lotito e i suoi, infatti, non si erano spinti oltre i 20 milioni più bonus e il 50% sulla futura rivendita.

