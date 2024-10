Greenwood al Napoli per 30 milioni, scrive Sportmediaset (il Napoli venderà qualcuno?)

Accordo con lo United. La Lazio si era fermata a 20 milioni. Le polemiche a Marsiglia per le violenze alla compagna

Sportmediaset conferma l’indiscrezione lanciata da Bargiggia su Mason Greenwood e aggiunge anche una informazione in più. Il Napoli avrebbe un accordo di massima con lo United sulla base di 30 milioni. E a questo punto la domanda è: il Napoli venderà qualcuno?

C’è l’accordo con il Manchester United

Scrive la redazione di Sportmediaset:

Il Napoli è vicino all’accordo col Manchester United per Mason Greenwood. Il club azzurro del presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbe effettuato una prepotente virata sul britannico piazzando un’accelerata bruciante ai danni della Lazio, da settimane interessata al giocatore. I partenopei, infatti, avrebbero raggiunto un’intesa di massima con i Red Devils sulla base di 30 milioni. Offerta, quella del club campano, che non solo befferebbe la Lazio, ma anche l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Rispetto ai capitolini, gli azzurri avrebbero messo sul piatto di più. Lotito e i suoi, infatti, non si erano spinti oltre i 20 milioni più bonus e il 50% sulla futura rivendita.

Bargiggia: “Il Napoli è vicino all’acquisto di Greenwood”

Paolo Bargiggia ha lanciato la bomba di mercato su Twitter. Il famoso e controverso attaccante dello United, Mason Greenwood, conteso da Lazio e Marsiglia, sarebbe ad un passo dal Napoli.

“Il Napoli è vicino all’ingaggio di Greenwood…”

Greenwood è un caso politico a Marsiglia: «Inaccettabile, ho visto il video delle sue violenze»

Greenwood è sempre più un caso politico. Ieri anche il sindaco di Marsiglia ha preso duramente posizione contro l’arrivo del calciatore ancora di proprietà del Manchester United in passato accusato di violenze domestiche nei confronti della compagna che poi ha ritirato le accuse.

L’Equipe riporta le cifre di The Athletic: quasi 31,6 milioni di euro, bonus compresi: base fissa di 25 milioni di euro, più bonus. Il sindaco di Marsiglia Benoît Payan che ai microfoni di Rmc Sport ha detto:

«Il comportamento di Greenwood è indicibile, inaccettabile. Ha picchiato sua moglie… Ho visto immagini che mi hanno scioccato profondamente. Massacrare tua moglie in questo modo è indegno di un uomo e credo che non possa avere posto in questa squadra (…) L’Olympique Marsiglia è più di un club. È un modo di essere, e non c’è posto per coloro che hanno questi comportamenti, per coloro che commettono questo tipo di crimini e misfatti. Non è tollerabile. Non posso immaginare nemmeno per un secondo che Pablo Longoria commetta questo grave errore».

ilnapolista © riproduzione riservata