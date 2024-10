I club non spendono 130 milioni per il centravanti nigeriano ma sembrano poco convinti anche in caso di sconto da parte di De Laurentiis

Osimhen si avvicina a Dimaro, è difficile venderlo pure per cento milioni (Corsport)

Il ritiro comincerà l’11 luglio e senza novità ci sarà anche lui in Trentino.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

La prossima settimana il primo raduno del Napoli di Antonio Conte. All’appello potrebbe esserci anche Victor Osimhen. La sua cessione non si è sbloccata, l’addio è ancora sospeso, la clausola è alta e i club inglesi, che lo hanno cercato, la ritengono eccessiva. Non spendono 130 milioni per il centravanti di Conte ma sembrano poco convinti anche in caso di sconto da parte di De Laurentiis che, comunque, prenderebbe in considerazione solo offerte a partire dai 100 milioni. A queste condizioni è difficile ipotizzare una svolta in Premier per Osimhen, eppure proprio l’Inghilterra è il suo storico sogno, l’ambizione del bambino diventato campione. Osimhen ha aspettato e continua a farlo, dalla Nigeria si gode gli ultimi giorni di vacanza, è in costante contatto con il suo agente Roberto Calenda ma sa bene che se in pochi giorni non ci saranno sviluppi il futuro immediato si chiama Napoli.

Osimhen rischia di restare sullo stomaco del Napoli

Ne scrive Repubblica con Pasquale Tina.

Victor Osimhen e il Napoli, storia di un addio che non si è consumato. Leggere bene le avvertenze: c’è tutto il tempo per concretizzare la cessione, ma un dato è abbastanza eloquente. Un’offerta a tre cifre per il numero 9 non è stata ancora recapitata al club di De Laurentiis. Colpa di una clausola rescissoria alta (130 milioni) e di un’annata difficile che naturalmente ha condizionato pure Osimhen.

Di sicuro non si è scatenata l’asta che forse il Napoli immaginava. L’ingaggio molto alto (10 milioni) pesa nella scelta delle big europee.

L’ingaggio molto alto (10 milioni) pesa nella scelta delle big europee. Il Chelsea sembrava la principale accreditata ma oggi sembra aver preso un’altra direzione: Jonathan David, per mesi anche un obiettivo del club azzurro. Pure l’Arsenal sta guardando altrove. I Gunners sono molto vicini ad un altro Viktor: Gyokeres, svedese, assoluto protagonista dello Sporting Lisbona con 43 reti in stagione. Un giocatore che piace molto pure a Conte e costa di Osimhen, intorno ai 100 milioni.

