I giocatori inglesi in Germania si sono alienati dalla politica. È un diritto che va preservato (Times)

Per il quotidiano inglese “non bisognerebbe dare per scontata la libertà di non impegnarsi e di allontanarsi da tutto”.

Hanno fatto da sfondo ad Euro2024, le polemiche relative alla presa di posizione politica di alcuni calciatori della Francia, come Mbappé, contro Le Pen.

I calciatori inglesi, racconta Martin Samuel sul Times, si sono alienati dalla politica. Hanno cercato di conservare quello che è un loro diritto:

“John Stones ha detto che i giocatori dell’Inghilterra hanno vissuto in una zona libera dalla politica da quando sono arrivati in Germania. È una libertà che non dovremmo mai dare per scontata. La libertà di non impegnarsi. La libertà di allontanarsi da tutto. Non è una libertà che hanno alcuni dei più grandi rivali dell’Inghilterra. E se un numero sufficiente di cattivi attori si fa strada, non è una libertà di cui i nostri calciatori potranno godere ancora a lungo. Kylian Mbappé ha sfidato Marine Le Pen e l’estrema destra francese praticamente ogni volta che si è seduto davanti a un microfono da quando è arrivato qui”.

L’Inghilterra non è esente da problemi a sfondo razziale, anche se questi sono emersi sui social media. “L’Inghilterra non è esente da problemi, come testimoniano Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka. All’indomani della finale degli Europei del 2021, i tre giocatori di colore che hanno sbagliato i rigori hanno subito una spaventosa reazione razzista sui social media. Ma i colpevoli non sono stati i politici nazionali, che hanno pronunciato frasi che hanno fatto guadagnare voti alla nazione. Si trattava di voci casuali. Molti dei messaggi, è emerso in seguito, non erano nemmeno generati all’interno del Regno Unito. E questo non significa minimizzare. È solo che, anche all’ombra di un’elezione generale in cui l’immigrazione era un tema chiave, i calciatori neri inglesi non si sono sentiti spinti a chiedersi che tipo di Paese stanno rappresentando, come ha fatto Mbappé”.

“Nel frattempo i giocatori dell’Inghilterra hanno navigato allegramente, con noncuranza, qualcuno potrebbe dire sconsideratamente. Eppure, nel loro Paese, un partito politico che aveva inserito antisemiti, bigotti e veri e propri razzisti nelle schede elettorali – e si era scusato solo a malincuore quando era stato scoperto – aveva attirato più di quattro milioni di voti”.

“Il calcio spesso tira fuori il peggio di noi, eppure molti dei ragazzi della squadra di Gareth Southgate rappresentano il meglio. Non sempre nel calcio, e certamente non come collettivo sportivo per gran parte di questo torneo, ma come gruppo di giovani uomini. Sono diligenti, rispettosi, dotati, educati. Non è nemmeno una squadra divisa, una squadra in cui ogni individuo si sente sgradito o a disagio. Southgate, a suo merito, si è liberato dei gruppi. E quando i suoi giocatori di colore hanno avuto bisogno di sostegno, quattro anni fa, lui era lì per loro”.

