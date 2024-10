Djokovic: «Se non facciamo qualcosa i club di tennis diventeranno club di padel»

In conferenza: «Su un campo da tennis puoi costruire tre campi da padel. Fate i conti, è molto più redditizio. Dobbiamo rendere il tennis più accessibile e conveniente»

Dopo essersi qualificato per gli ottavi di finale a Wimbledon, Novak Djokovic in conferenza ha parlato della sua visione del tennis. Secondo il tennista serbo, il tennis è minacciato dall’emergere del padel e del pickleball.

Djokovic: «Il tennis non è uno sport accessibile e conveniente»

«Se non facciamo nulla a livello globale, tutti i club di tennis verranno trasformati in club di padel o di pickleball. In termini di innovazione nel nostro sport, al di fuori dei tornei del Grande Slam, dobbiamo trovare un modo per attirare un pubblico giovane. Se guardi alla Formula 1, ad esempio, e a ciò che hanno fatto in termini di marketing, crescita, corse in tutto il mondo e popolarità… penso che dobbiamo fare meglio sui nostri rispettivi circuiti. Gli Slam andranno sempre bene, ma penso che i nostri tornei debbano fare meglio. Se non facciamo qualcosa, a livello globale o collettivo, il padel e il pickleball convertiranno tutti i club di tennis. Perché è più economico. Su un campo da tennis puoi costruire tre campi da padel. Fate i conti, è molto più redditizio per il proprietario del club avere queste terre».

Djokovic ha anche sfruttato l’occasione per tornare sul tema dei compensi ai tennisti:

«Dobbiamo aumentare il numero dei giocatori che vivono di questo sport. Ci sono solo dai 350 ai 400 giocatori, uomini e donne, singoli e doppi, che vivono di questo sport su questo pianeta. Questo è molto preoccupante per me. L’attenzione è sempre rivolta ai vincitori del Grande Slam, ma per quanto riguarda la base? Stiamo ancora facendo un pessimo lavoro in questo… davvero un pessimo lavoro. Il tennis è uno sport globale ed è amato da milioni di bambini che prendono in mano una racchetta e vogliono giocare, ma non lo rendiamo accessibile e conveniente».

Sul numero dei set, il serbo ha avanzato una proposta:

«L’unica cosa che penso è che potrebbe essere una buona idea è giocare i primi turni al meglio dei tre set, per poi passare al meglio dei cinque set agli ottavi o ai quarti di finale. Questa è solo la mia opinione. Penso che le partite da cinque set siano ciò che entusiasma sia i giocatori che il pubblico. Alla maggior parte delle persone piace vederlo. Come giocatori, anche noi adoriamo giocarci e li sosterrò sempre».

