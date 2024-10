Alla Rai: «Ha qualità. Scamacca titolare? Ha giocato meno di Retegui contro la Croazia, poi vedremo come andrà durante la partita».

Il ct Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia del match tra Svizzera e Italia valido per l’ottavo di finale di Euro2024.

Spalletti: «Fagioli può essere il direttore d’orchestra del centrocampo dell’Italia»

Alla Rai ha dichiarato:

«Scamacca è stato meno in campo e quindi dovrebbe essere più fresco di Retegui che ha giocato qualche giorno fa. Inizia Scamacca e poi si vedrà».

Su Fagioli che partirà titolare:

«Gli ho dato poche raccomandazioni, deve giocare tranquillo perché ha qualità e può prendere in mano una squadra come l’Italia dirigendo lui l’orchestra. Valuteremo poi durante la partita cosa fare».

«Ho sempre sognato di poter arrivare un giorno a vestire la maglia di una squadra forte. In Nazionale non me lo sarei mai immaginato, ora che ci sono sono doppiamente felice»

Ha parlato di coraggio. Dove vuole vederlo?

«Noi la pressione un po’ la sentiamo, la viviamo. Quando è uscito il girone c’era il rischio reale di poter uscire, perché tutti capivano che Spagna e Croazia erano due clienti scomodi. Ora che abbiamo passato il turno non ci sono calcoli da fare, ora è tutto visibile ciò che puoi creare con la tua qualità e la tua volontà. Ancora una volta tutta l’Italia è davanti ad una partita che si giocherà a Berlino ed il merito è di questi ragazzi».

