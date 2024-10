Spalletti: «Sentiamo la pressione, ora non ci sono più calcoli da fare»

A Sky: «Quando è uscito il girone, sapevamo che Spagna e Croazia erano due clienti scomodi. Ma ora è visibile ciò che puoi creare con la qualità e volontà».

Il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro la Svizzera, che si disputerà oggi alle 18. Primo ottavo di finale di Euro2024.

Le dichiarazioni di Spalletti

Ha dichiarato:

«Ho sempre sognato di poter arrivare un giorno a vestire la maglia di una squadra forte. In Nazionale non me lo sarei mai immaginato, ora che ci sono sono doppiamente felice»

Ha parlato di coraggio. Dove vuole vederlo?

«Noi la pressione un po’ la sentiamo, la viviamo. Quando è uscito il girone c’era il rischio reale di poter uscire, perché tutti capivano che Spagna e Croazia erano due clienti scomodi. Ora che abbiamo passato il turno non ci sono calcoli da fare, ora è tutto visibile ciò che puoi creare con la tua qualità e la tua volontà. Ancora una volta tutta l’Italia è davanti ad una partita che si giocherà a Berlino ed il merito è di questi ragazzi».

Cosa si aspetta dal centrocampo?

«Barella sarà un po’ più centrale, per me ha tutto per diventare un big in quel ruolo. Poi ci saranno Cristante e Fagioli. Poi ci saranno due esterni, uno che fa male puntando e uno che aiuterà nei ripiegamenti. El Shaarawy ha la maturazione corretta per essere dentro la squadra».

