Ratcliffe: «Attenta Premier, con troppe regole finanziarie non sarai più il campionato più bello»

«La Premier passerà più tempo in tribunale a combattere con i club che a lavorare per il bene del campionato. Allo United abbiamo più commercialisti che sportivi»

Sir Jim Ratcliffe, comproprietario del Manchester United ha affermato che le regole finanziarie della Premier League rischiano di rovinare la competizione.

Il Times riporta le sue dichiarazioni a Bloomberg, dove ha affermato che «troppe interferenze» avrebbero compromesso il successo della Premier League. Ha anche definito «ingiuste» le regole dell’Uefa sulla multiproprietà per aver bloccato la vendita di un giocatore del Nizza allo United. «Penso solo che la Premier League debba stare attenta a non finire in una disputa legale senza fine con molti club», ha detto Ratcliffe. «Abbiamo più commercialisti che sportivi al Manchester United».

«La Premier League è probabilmente il campionato sportivo di maggior successo al mondo, sicuramente il campionato di calcio di maggior successo al mondo, e se non è rotto, non lo aggiusti. Bisogna stare attenti se si inizia a interferire troppo e a introdurre troppe regole e poi si finisce con il problema del Manchester City, del Nottingham Forest e dell’Everton. Se non si sta attenti, la Premier League finirà per passare più tempo in tribunale che a fare il bene del campionato. Non rovinate il campionato, per l’amor del cielo».

Ratcliffe ha detto che lo United si oppone all’idea dell’ancoraggio, cioè il sistema che serve a limitare le spese in Premier. “Il sistema, che sarà sperimentato in Premier League nella prossima stagione, comporterebbe che i club possano spendere solo una cifra fissa per trasferimenti e stipendi, legata alla somma che il club più scarso riceve in denaro dalle televisioni”.

Ratcliffe: «L’ancoraggio non ci renderebbe in grado di competere con gli altri top club»

«Cosa farebbe l’ancoraggio? Inibirebbe i top club della Premier League e l’ultima cosa che si vuole è che non siano in grado di competere con Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Psg. È assurdo. Se così fosse, cesserebbe di essere il campionato più bello del mondo. Poi arriveranno le autorità di regolamentazione governative, che alla fine interferiranno e questo non sarà un bene».

Ratcliffe ha aggiunto che le regole Uefa che impediscono la vendita del difensore del Nizza Jean-Clair Todibo allo United sono andate troppo oltre.

«In parte lo capisco. Il pubblico vuole sentire che non ci sono interferenze– ha detto- Abbiamo un giocatore a Nizza che era davvero interessato a entrare nel Manchester United. Ci hanno detto che possiamo venderlo a un altro club di Premier League, ma non possiamo venderlo al Manchester United, e questo non è giusto per il giocatore e non vedo quale sia il motivo. Mi piace il concetto di multi-proprietà e il Nizza sarebbe complementare al Manchester United. A Nizza si possono far crescere giocatori più giovani».

