Napoli, una mezza rivoluzione in difesa: in uscita anche Juan Jesus e Ostigard (Schira)

Secondo quanto riporta Nicolò Schira su X, il Napoli sta pensando di fare una mini rivoluzione in difesa. Infatti i nomi in uscita sono più di uno. Non più il solito Natana, ma anche Juan Jesus e Ostigard. Sull’ex Inter e Roma, Conte sta riflettendo. Forse vuole prima vederlo all’opera e poi decidere. Entrambi potrebbero comunque lasciare Napoli in questa sessione di mercato.

Juan Jesus potrebbe lasciare il club azzurro

Scrive Schira:

“Il futuro di Juan Jesus a Napoli è in forte dubbio. Antonio Conte sta riflettendo e il centrale brasiliano potrebbe andare via”

Juan #Jesus’ future at #Napoli is still in doubt: Antonio #Conte is reflecting and the brazilian centre-back could leave. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 27, 2024

Su Leo Ostigard. invece, Schira scrive:

“Leo Ostigard potrebbe lasciare Napoli durante questa finestra di mercato estivo”

Conte: «Il mio Napoli avrà la faccia incazzata. Prometto serietà. Kvara rimane»

La presentazione di Antonio Conte come allenatore del Napoli è un evento che va oltre il calcio. Tutte le autorità cittadine saranno presenti alla conferenza stampa che l’allenatore del Napoli terrà a Palazzo Reale alle 15.15. All’elenco delle autorità, se non cadiamo in errore, mancano solo il procuratore Gratteri e l’arcivescovo di Napoli monsignor Domenico Battaglia.

«Stiamo gestendo insieme al club nel migliore dei modi. Io sono stato molto chiaro con il presidente. Prima di parlare di altri aspetti contrattuali ed economici, io ho voluto una sola rassicurazione che era quella che avrei deciso chi sarebbe rimasto e chi magari poteva anche prendere altre strade fuori da Napoli. Sono stato molto categorico. Ho trovato condivisione al 200 per cento da parte del club. Ho parlato con i ragazzi, ho chiamato tutti. Ho sentito cosa avevano loro da dirmi e però alla fine se ci sono i problemi li risolvono perché la gestione è la mia. A Napoli non c’è nessuna confusione, c’è chiarezza di idee. Noi sappiamo cosa fare e lo faremo».

A chi gli chiede del mercato:

«C’è tanta voglia di iniziare. Bisogna essere freddi e analitici rispetto alla passata stagione. Noi come rosa di giocatori comunque la maggior parte di loro verrà confermata. Sono validi sotto tutti i punti di vista. Cercheremo di fare quelle cose, che non saranno tante, ma mirate affinché ci possano portare dei benefici e a rinforzarci. Quando parlavo di costruire base solide, le competenze sono importanti. Io so anche che, forse il mio più grande pregio, posso migliorare i giocatori. Qui a Napoli posso contare su una buona base. Lukaku? Sta parlando di un calciatore forte, come Osimhen. Non c’è nessun commento da fare, solo da ammirarli quando giocano. Uno spera sempre di averli dalla propria parte e mai contro».

