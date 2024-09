Nadal rinuncia a Wimbledon, preferisce giocare in Svezia prima delle Olimpiadi

Dopo la decisione di gareggiare alle Olimpiadi, lo spagnolo sceglie di saltare l’erba di Wimbledon per giocare sulla terra battuta svedese, come Sinner.

Rafa Nadal non giocherà a Wimbledon. Il tennista spagnolo ha deciso di saltare uno dei tornei più prestigiosi del circuito per arrivare al meglio alle Olimpiadi. Rafa ha optato per la stessa strategia di Sinner. Infatti dopo il Roland Garros è previsto il torneo a Wimbledon e poi il ritorno in Francia per le Olimpiadi. Ciò significa cambiare superfice, passare dall’erba inglese alla terra francese. Così, sia lo spagnolo che l’italiano, hanno scelto di gareggiare in Svezia, su terra battuta. Nadal lo ha dichiarato attraverso una nota diffusa attraverso i suoi social.

Nadal: «La cosa migliore per il mio corpo è non cambiare superficie»

Le parole di Nadal:

«Crediamo che la cosa migliore per il mio corpo sia non cambiare superficie e continuare a giocare sulla terra fino alle Olimpiadi. Per questo quest’anno non sarò a Wimbledon. Mi rattrista non poter vivere quest’anno la fantastica atmosfera di quell’incredibile evento che sarà sempre nel mio cuore e stare con tutti i tifosi britannici che mi hanno sempre dato un grande supporto».

«Giocherò il torneo a Bastad, in Svezia», ha concluso il campione spagnolo.

During my post match press conference at Roland Garros I was asked about my summer calendar and since then I have been practicing on clay. It was announced yesterday that I will play at the summer Olympics in Paris, my last Olympics. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 13, 2024

In order to prepare for the Olympic Games, I will play the tournament in Bastad, Sweden. A tournament that I played earlier in my career and where I had a great time both on and off the court. Looking forward to seeing you all there.

Thank you — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 13, 2024

Sinner prepara già le Olimpiadi: prima di Parigi giocherà in Svezia (Repubblica)

Jannik Sinner oggi ha annunciato che parteciperà all’all’Atp 250 Nordea Open in Svezia dal 15 al 21 luglio. All’apparenza una scelta inusuale per il numero due del mondo. In realtà l’italiano non lascia nulla al caso. Dopo la Svezia, Sinner sarà impegnato alle Olimpiadi di Parigi in scena dal 26 luglio all’11 giugno. Il tennis alle Olimpiadi si svolgerà su terra battuta e quello in Svezia sarà proprio l’ultimo torneo su terra battuta prima di Parigi.

Sinner ha annunciato la sua partecipazione al torneo svedese con un videomessaggio sul canale Instagram dell’Atp 250 Nordea Open: «Sono felice di annunciarvi che giocherò il torneo di Bastad quest’anno, sarà per me la prima volta in questo evento fantastico».

A spiegare meglio la scelta di Sinner è Repubblica:

“Lo storico torneo svedese è il primo appuntamento sulla terra battuta subito dopo Wimbledon e arriva poche settimane prima delle Olimpiadi di Parigi che si giocheranno sulla terra rossa del Roland Garros. Sinner, quindi, “userà” il torneo di Bastad in terra battuta per riprendere confidenza con la stessa superficie dei campi dei Giochi olimpici. Niente è lasciato al caso: per vincere l’oro serve la perfezione e Jannik lo sa bene“.

ilnapolista © riproduzione riservata