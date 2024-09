Manna ha bruciato il Milan. Il Madrid crede molto nel giocatore. Acquisto a 10-12 milioni. Nel 2026 il Real lo pagherebbe 30 milioni, nel 2007 di più

Marin è il primo colpo del Napoli di Conte, il Real vuole la recompra a 30 milioni (Gazzetta)

Ne scrive Vincenzo D’Angelo:

Il Napoli è vicino a chiudere il primo colpo dell’era Conte.

Rafa Marin, colosso spagnolo di 191 centimetri, classe 2002: cresciuto nel vivaio del Real Madrid, Marin si è imposto all’attenzione internazionale nell’ultima stagione, con 33 presenze in Liga, di cui 26 da titolare.

L’affare è stato portato avanti in gran segreto dal d.s. azzurro, che ha bruciato la concorrenza di Milan e altre big d’Europa, assicurandosi il sì del giocatore.

Il Real Madrid è convinto che nel giro di qualche anno Rafa Marin possa diventare uno dei migliori difensori spagnoli e per questo non vuole perdere il controllo sul giocatore. In sintesi, va bene la cessione definitiva ma soltanto con la possibilità di poter riacquistare tra due o tre anni il difensore a una cifra da stabilire già oggi. Il nodo, dunque, resta la formula.

Sarà un trasferimento a titolo definitivo da 10-12 milioni, col giocatore che firmerà un contratto quinquennale. Adesso, però, si lavoro per l’intesa sulla questione “recompra”, per dirla alla spagnola. Il Real vuole la possibilità di riacquistare Rafa Marin nell’estate 2026 o in quella 2027, garantendosi così una specie di “controllo” triennale sul difensore. Ovviamente, cambiano le cifre: nel 2026 i Blancos potrebbero riportare a casa il loro canterano per circa 30 milioni, mentre l’anno successivo il diritto sarebbe molto più salato.

Rafa Marìn, in caso di passaggio al Napoli il Real manterrebbe un’opzione di riacquisto (Relevo)

Sky ieri sera ha dato oramai in chiusura l’affare Rafa Marìn tra il Napoli e il Real Madrid, secondo Di Marzio sarebbe potuto arrivare già oggi:

«Il Napoli sta chiudendo il primo affare della stagione, Rafa Marin dal Real Madrid che forse arriva già domani, parliamo di un difensore centrale che si è presentata come un’opportunità e che ora è in dirittura d’arrivo. È un classe 2002 voluto da Giovanni Manna per dare ad Antonio Conte anche un giovane di prospettiva. Lo scorso anno ha fatto bene all’Alves ma non esclude Bungiorno che resta la prima scelta»

Trattativa tra Napoli e Real Madrid per Rafa Marìn

Sulla trattativa arrivano importanti aggiornamenti da Relevo che invece parla di trattativa ancora in corso.

“La trattativa tra i club prosegue e l’ accordo è vicino, in attesa di risolvere alcuni problemi. La disponibilità di Rafa Marín è stata totale, consapevole dell’importanza di continuare ad aggiungere minuti dopo una buona stagione in Prima Divisione . Il difensore centrale, ha accordo totale con il Napoli.

Tuttavia, i Blancos manterrebbero un’opzione di riacquisto, una formula che hanno già usato, per esempio, con Miguel Gutiérrez al Girona.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, mantiene un buon rapporto con l’entourage del giocatore a causa di operazioni effettuate in precedenza (l’acquisto di Kenan Yildiz), quando ricopriva l’incarico di vicedirettore sportivo alla Juventus. L’arrivo di Rafa Marín dipende quindi da alcuni dettagli da risolvere, con i club già in trattativa e aperti alla possibilità che il giovane bianco approdi in Serie A”.

