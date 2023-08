Paqueta indagato dalla federcalcio inglese per presunte scommesse, salta il passaggio al City

Il Mail sull’ex milanista ora al West Ham. Guardiola lo voleva per 70 milioni. È il secondo caso dopo quello di Toney squalificato per otto mesi

Esclusiva del Daily Mail: Lucas Paqueta, stella del West Ham (in passato meno brillante milanista) è indagato dalla Federcalcio inglese per presunte scommesse. Il suo trasferimento al Manchester City, per 70 milioni, è conseguentemente saltato. Guardiola lo voleva per colmare il vuoto lasciato dall’infortunato De Bruyne,. Il quotidiano sottolinea come si tratti del secondo caso dopo quello di Ivan Toney.

Il Daily Mail ha drizzato le orecchie quando ha saputo che il trasferimento al City era saltato per questioni “riservate”.

Adesso il Mail può rivelare che il 25enne brasiliano è sotto indagine per gioco d’azzardo sul calcio. Di più non si sa, per ora.

Resta da vedere se il West Ham lo schiererà domenica contro il Chelsea.

Il West Ham lo ha acquistato dal Lione pagandolo 51 milioni di sterline.

È stato un giocatore chiave nel loro trionfo in Conference League con l’assist a Jarrod Bowen per il gol all’ultimo minuto a Praga contro l’indimenticabile difesa alta della Fiorentina di Italiano.

Ricorda il Mail che

l’attaccante del Brentford Ivan Toney è stato squalificato per otto mesi dopo aver ammesso 232 violazioni delle regole sulle scommesse della Federcalcio inglese. Starà fuori fino a gennaio, a Toney è stata riscontrata la diagnosi di tossicodipendente del gioco d’azzardo.

