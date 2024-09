L’Inter sta smantellando: Calhanoglu, due incontri segreti col Bayern. Frattesi vuole andar via

La Gazzetta riferisce di ammiccamenti del procuratore coi bavaresi e scrive di remake Lukaku. Ma sta per scoppiare anche il caso Frattesi

L’Inter sta smantellando. Non ve lo diranno mai così, perché l’Inter non è il Napoli dove ogni dramma è un falso (cit.). Ma in casa nerazzurra le questioni sul tavolo sono tante. E non tutte piacevoli per i tifosi. Ricordiamo che oggi l’Inter è di Oaktree che non è un ente di beneficenza. A Oaktree interessa l’attivo. Non conosce nemmeno le regole del calcio. Non solo il fuorigioco ma nemmeno quanto durano le partite (leggete cosa dice Moratti, ci sembra l’unico che abbia capito). Ma passiamo ai fatti. E i fatti riguardano Calhanoglu, Frattesi e Inzaghi.

Cominciamo da Calhanoglu.

La Gazzetta dello Sport lo scrive bello e chiaro. L’agente di Calhanoglu (trent’anni) sta trattando col Bayern Monaco. Ha incontrato due volte i diriugenti bavaresi interessati al regista turco che ha già giocato in Bundesliga (con Karlsruhe, Amburgo e Leverkusen).

Scrive la Gazza:

E no, qui qualcosa non funziona a dovere. Perché per l’Inter la questione Calhanoglu era nata e morta un mese fa: richiesta di informazioni del Bayern, nessuna apertura a una cessione e fine dei discorsi. E invece no. Perché dalla Germania non si sono fermati. E dal canto suo il centrocampista turco in realtà ha aperto le porte ai tedeschi, sedendosi al tavolo e ascoltando.

L’Inter è infastidita e teme un nuovo caso Lukaku

La Gazzetta scrive di fastidio interista:

Il tutto con una buona dose di fastidio. L’Inter è stizzita, questo è l’aggettivo giusto. Il motivo è semplice: in viale della Liberazione hanno la ragionevole certezza che Calhanoglu è in contatto con il Bayern. Lui che invece, in via privata, anche in tempi recenti non ha mai messo in dubbio la sua permanenza in nerazzurro. Ma poi i fatti stanno dicendo altro. Ci sarebbero stati almeno un paio di incontri tra Stipic e i dirigenti del Bayern: il primo in Turchia, il secondo proprio in Germania dove si stanno svolgendo gli Europei. Due incontri non possono essere casuali. E da qui nasce l’irritazione interista.

Alla Gazzetta la vicenda ricorda quella di Lukaku. E si sa come andò a finire.

L’Inter ha fissato il prezzo: 70 milioni. Ma sono tantissimi per un calciatore di 30 anni. E la Gazzetta lo sa, così come l’Inter.

70 milioni di euro. È una cifra monstre, per un giocatore che va per i 31 anni. Quei 70 milioni saranno semmai il punto di partenza di un colloquio, ma probabilmente non il punto di arrivo. Scontato dire che un eventuale addio di Calhanoglu cambierebbe totalmente i piani di mercato dell’Inter: la priorità, a quel punto, diventerebbe trovare sul mercato un sostituto del turco, impresa non semplice.

Aggiunge il Corriere della Sera che Calha a Monaco di Baviera guadagnerà 8 milioni più bonus per quattro anni.

Çalhanoglu ha 30 anni, contratto in scadenza nel 2027 e stipendio netto da 6,5 milioni di euro. Nel ritiro turco, i media sono certi che l’interista sia più che allettato davanti alla proposta di rientrare in Bundesliga da stella e non più da giocatore emergente, avendo tra l’altro la possibilità di guadagnare 8 milioni più bonus per quattro anni.

Occhio a Frattesi, il procuratore vuole portarlo via da Milano

Non è finita. Su X occhio a Fabio Bergomi uno piuttosto informato sulle vicende interiste. Leggete i suoi tweet. Aveva anticipato i movimenti tra il Bayern e Calhanoglu e adesso scrive anche di Frattesi.

Purtroppo il #bayern ha recapitato un’offerta importante per #calhanoglu. I milioni per l’#inter sarebbero addirittura 70. E non 65 come dicono. L’offerta al giocatore non la so. MA L’ALTRA NOTIZIA É CLAMOROSA: occhio a Davide #Frattesi in partenza. Occhio. Non so dove non so a che cifra ma so che il suo procuratore ha molte responsabilità in questa storia. PAZZESCO. Marotta Presidente cosa dirà e farà?

Purtroppo il #bayern ha recapitato un’offerta importante per #calhanoglu.

I milioni per l’#inter sarebbero addirittura 70. E non 65 come dicono.

L’offerta al giocatore non la so. MA L’ALTRA NOTIZIA É CLAMOROSA: occhio a Davide #Frattesi in partenza.

Occhio. Non so dove non so a… — Fabio Bergomi (@bergomifabio) June 22, 2024

Infine Inzaghi e il rinnovo. Ne scrive il Corriere dello Sport che però dice che la questione è la durata del contratto. Scrive di stand-by.

Tra l’Inter e Simone Inzaghi non c’è nessun ostacolo insormontabile a proposito del rinnovo del contratto, che attualmente scade nel 2025, e su cui l’idea è quella di chiudere l’intesa prima del ritiro estivo. Il nodo principale riguarda la durata, visto che il club vorrebbe aggiungere una sola stagione, portando la scadenza al 2026, mentre il tecnico piacentino spinge per arrivare fino al 2027. L’ingaggio si aggirerebbe attorno ai 6,5 milioni a stagione, con la previsione di alcuni bonus concordati tra le parti e su cui però Inzaghi sarebbe più rigido in caso di un solo anno aggiuntivo rispetto alla deadline attuale.

ilnapolista © riproduzione riservata