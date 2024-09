Ligue 1, la vendita dei diritti tv è un dramma. La Ligue de Football pensa ad aprire un canale proprio (L’Equipe)

“In media, i ricavi sarebbero di circa 710 milioni di euro a stagione. I dirigenti prevedono un prezzo di 25 euro al mese per questo canale”

In Francia non sanno più come vendere i diritti tv della Ligue 1. Adesso si pensa alla possibilità di creare un canale per trasmettere le partite di calcio della massima serie francese.

Lo racconta l’Equipe:

“Mercoledì mattina, Vincent Labrune, presidente della Ligue de Football Professionnel (Lfp), e i suoi collaboratori hanno informato i membri del consiglio di amministrazione sul dramma infinito della vendita dei diritti di trasmissione della massima serie francese per il periodo 2024-2029. L’incontro è durato quasi due ore e ha affrontato un tema scottante che interessa e preoccupa i club”.

Ligue 1, le opzioni per la vendita dei diritti tv

Le opzioni sono due:”Labrune ha delineato le due opzioni: il piano A, un canale 100% L1 realizzato da beIN Sports e distribuito in esclusiva dal gruppo Canal+“.

Poi “è stato proposto il piano B, su cui il consiglio di amministrazione sta lavorando da gennaio (un canale Ligue1 al 100% distribuito su base non esclusiva)“.

Inizialmente quest’alternativa è stata proposta per esortare a buttarsi sul piano A, “dato che la Lega voleva un totale di 700 milioni di euro all’anno. Ma alla fine, visto che tra beIN e Canal+ non si è mosso nulla, il piano B è diventato un po’ come il piano A, in cui la Lfp ha cominciato a credere. Previsto un prezzo di 25 euro al mese“.

“Secondo le informazioni in nostro possesso, si stima che i ricavi saranno di circa 540 milioni di euro nel primo anno, per arrivare a circa 870 milioni di euro nel quinto anno, l’ultimo del futuro contratto. In media, i ricavi sarebbero di circa 710 milioni di euro a stagione. Per ottenere questi ricavi, che possono sembrare piuttosto ottimistici, i dirigenti della Lega prevedono un prezzo di 25 euro al mese per questo canale dedicato al calcio francese per dieci mesi, con ricavi annui di 250 euro per abbonato”.

