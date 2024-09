Le uniche cose che uniscono Grealish e Gascoigne sono le feste e l’alcol (Telegraph)

“Diciamolo: al City è regredito e in nazionale non mai fatto granché: ora stia attento a non fare davvero la fine di Gazza”

“Mi piacerebbe essere come Gazza”, diceva quattro anni fa Jack Grealish. Ora c’è il rischio che faccia la sua fine, sportivamente parlando. “Missione compiuta”, scrive Oliver Brown sul Telegraph. Che però poi si dilunga sui distinguo.

I parallelismi con Paul Gascoigne riguardano “sua audacia come trequartista, l’assoluta spensieratezza dei suoi modi, e ora l’esclusione dalla Nazionale”. Ma “manca il teatro assurdo che circondava Gascoigne, che apprese di essere stato escluso dalla squadra della Coppa del Mondo 1998 durante un teso appuntamento di cinque minuti nella camera d’albergo di Glenn Hoddle a La Manga, con il morbido sassofono di Kenny G che suonava a squarciagola in sottofondo”.

“In due settimane e mezzo Grealish è passato dall’accarezzare la medaglia del terzo vincitore consecutivo della Premier League al vedere i suoi piani per l’Inghilterra ridotti in briciole. Negli annali delle cadute in disgrazia, la sua difficilmente potrebbe essere più rapida o la più brutale.

‌”Gascoigne è lo studio definitivo sulla precarietà dell’esistenza di una star internazionale”. Grealish è da sempre quello che “percepito più acutamente nell’ombra di Gascoigne”.

Ma “lo è davvero? Mentre Gascoigne era l’icona dell’Inghilterra degli anni Novanta, Grealish ha segnato due gol in quattro anni in nazionale, con 21 delle sue 36 presenze da subentrato. Inoltre, in un’inversione della logica secondo cui chiunque giochi con Pep Guardiola si afferma dopo la sua stagione d’esordio, Grealish è regredito al City”.

“‌Se vogliamo essere sinceri, l’unico modo in cui Grealish ha rispecchiato Gascoigne negli ultimi tempi è nella sua brama di festeggiamenti da ubriachi“.

“Southgate ha richiesto uno standard di professionalità molto elevato. In questo contesto, è ragionevole chiedersi se Grealish sia stato il peggior nemico di se stesso con le sue scappatelle notturne”.

“Si trova di fronte a un bivio difficile, dove può usare il suo momento di miseria come fonte di amarezza o come carburante per assicurarsi di non sentirsi mai più allo stesso modo. Per il suo bene, speriamo che scelga la seconda strada”.

