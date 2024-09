Lazio, Lotito ha contattato Allegri per un’eventuale disponibilità (Pedullà)

Dovrebbe arrivare a breve l’annuncio dell’addio di Igor Tudor. Intanto, il presidente biancoceleste sta sondando vari nomi.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito sta sondando alcuni possibili allenatori qualora dovessero davvero interrompersi i rapporti lavorativi con Igor Tudor. Tra i due ci sono stati dei contrasti ultimamente, soprattutto sul mercato e derivanti anche dalla cessione di Kamada. Tra i nomi sondati c’è anche Massimiliano Allegri, come riportato da Alfredo Pedullà.

Lotito ha contattato Allegri

Il giornalista scrive sul suo sito:

Fresca reduce dall’addio (annunciato) di Tudor, la Lazio si è messa in moto alla ricerca del nuovo allenatore. Nel bel mezzo di tanti nomi (alcuni verosimili, altri no) possiamo soltanto dire che Lotito ha fatto una telefonata esplorativa a Massimiliano Allegri per chiedergli un’eventuale disponibilità.

Sarà forse possibile, quindi, vedere di nuovo l’ex tecnico della Juventus su una panchina di Serie A nella prossima stagione.

Accordo trovato tra l’ex tecnico bianconero e la Juventus dopo il licenziamento

Niente tribunale per la Juventus e Massimiliano Allegri. Le parti hanno trovato l’accordo dopo che il tecnico era stato licenziato per giusta causa qualche giorno dopo la finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta e il post-partita in cui disse a Cristiano Giuntoli quel che pensava di lui. Glielo disse anche sull’autobus della squadra.

“Juventus Football Club e Massimiliano Allegri – si legge nella nota pubblicata dal club bianconero – comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva”.

“La società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra, desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale”.

ilnapolista © riproduzione riservata