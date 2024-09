La Lazio e Igor Tudor si separeranno con effetto immediato (Romano)

Lotito lo aveva preso a marzo dopo le dimissioni di Sarri. L’allenatore pronto a dimettersi e con la società sta lavorando alla risoluzione del contratto

Igor Tudor e la Lazio, un matrimonio destinato a finire dopo nemmeno quattro mesi. Un matrimonio lampo, di quelli che si celebrano a Las Vegas e poi, quando si ritorna a casa, ci si rende conto di aver fatto una “bravata”. Fabrizio Romano parla di separazione immediata.

Da giorni si parla di frizioni tra le parti. Gli ultimi incontri intercorsi tra il tecnico croato e il direttore sportivo Fabiani non hanno portato a una soluzione. Lotito fino ad adesso non ha mai partecipato a questi incontri. La distanza riguarda il mercato della Lazio.

Tudor vorrebbe dare via almeno 10 elementi di questa squadra. Uno fra tutti Guendouzi, il pupillo di Sarri pagato a caro prezzo che con Tudor non ha mai trovato il feeling giusto. Nemmeno ai tempi del Marsiglia. L’allenatore avrebbe anche voluto il rinnovo di Kamada ma con l’entourage del giapponese il club non ha trovato l’accordo. Proprio il centrocampista è stata la scintilla che ha iniziato a bruciare la fiducia tra tecnico e club biancoceleste.

🚨🔵⚪️ Igor Tudor and Lazio are set to part ways with immediate effect. Former OM manager will leave the club. pic.twitter.com/uzHMSZ66HU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2024

***#Tudor pronto a dimettersi — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 5, 2024

. @OfficialSSLazio, con #Tudor si sta lavorando alla risoluzione del contratto @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 5, 2024

Tudor e la Lazio ai ferri corti. Il tecnico non ha gradito l’addio di Kamada e nemmeno la possibile permanenza di Guendouzi. Il Messaggero scrive:

Bufera su Tudor. Il sayonara di Kamada si ripercuote contro il tecnico, che lo ha rilanciato nella Lazio, immolando altri beniamini sull’altare del suo talento. Incredibile, ma vero, nonostante l’Europa League conquistata con 18 punti in 9 gare e il settimo posto. Non solo lo spogliatoio, i tifosi, adesso tutti spingono per le dimissioni dell’ “antipatico” croato, in silenzio a Spalato. Anche le parole del ds Fabiani non sono certo concilianti verso il tecnico, con un inquietante avverbio temporale, che getta altre ombre sul futuro: «Oggi Tudor e il nostro allenatore e, quando lo abbiamo preso, conosceva perfettamente l’organico, ha dato l’ok-le parole a Lazio Style – e sapeva che Guendouzi sarebbe rimasto a meno di offerte importanti, che saranno valutate come per chiunque altro». Servono 25-30 milioni per sacrificarlo, ma il francese in realtà ha chiesto di essere ceduto proprio per il feeling incrinato e mai risbocciato col mister croato.

Malelingue assicurano che anche Tudor sotto traccia stia cercando di scappare da Formello, ma dal suo entourage smentiscono certi rumors, forse messi ad arte in giro o forse no. leri senz’altro non è stata un bella giornata per Igor, che sta monitorando ogni mossa di Lotito per credere o meno nel progetto stilato nell’ultimo incontro. II patron ha assicurato: «Tutte falsità le voci sul suo addio, con Tudor stiamo costruendo un nuovo ciclo».

