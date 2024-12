La ministra degli Interni tedesca: «Per Euro2024 ci stiamo armando contro tutti i pericoli immaginabili»

In conferenza: «Sport sinonimo di rispetto e solidarietà». Previsti circa 350 agenti di polizia stranieri: «controlli a tutte le frontiere, agli aeroporti e nelle stazioni»

La ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, durante una conferenza stampa sui preparativi di sicurezza per l’Euro2024 di calcio in Germania, in programma dal 14 giugno al 14 luglio prossimi, ha rilasciato alcune dichiarazioni. L’attenzione delle autorità di sicurezza si concentra sulle minacce del terrorismo islamico, degli hooligan e di altri criminali violenti. Controlli anche su possibili attacchi informatici e ad altri pericoli. Le sue parole riportate da Sportmediaset.

«Per Euro2024 controlli a tutte le frontiere tedesche, proteggeremo aeroporti e traffico ferroviario»

«Ci stiamo armando contro tutti i pericoli immaginabili con il massimo impegno delle autorità di sicurezza. Siamo molto vigili e ben preparati. La Polizia federale effettuerà controlli a tutte le frontiere tedesche durante i Campionati europei e proteggerà gli aeroporti e il traffico ferroviario. Questo Campionato europeo è una grande opportunità per riunirci, soprattutto in questi tempi di minacce provenienti dall’aggressione russa dall’esterno e estremismo dall’interno. Vogliamo dimostrare che lo sport è sinonimo di rispetto e solidarietà. Più di 16.000 volontari contribuiranno a plasmare l’immagine del Campionato Europeo».

Il ministro dell’Interno del Nord-Reno Vestfalia, Herbert Reul, ha aggiunto che un evento sportivo di questa portata non è solo una “celebrazione del calcio“, ma anche una “sfida di politica di sicurezza“.

«Le autorità di sicurezza statali e federali stanno facendo tutto il possibile per garantire che i tifosi, i giocatori, gli allenatori, gli arbitri, i bambini e i giornalisti possano godere di un torneo sereno e felice».

Secondo il ministero dell’Interno tedesco, durante gli Europei ci sarà una cooperazione con le autorità di sicurezza dei Paesi partecipanti, vicini e di transito. Durante il torneo, saranno schierati circa 350 agenti di polizia stranieri, sia nel centro di cooperazione internazionale di polizia che nei pattugliamenti congiunti presso le sedi e nell’area di responsabilità della polizia federale. Particolare attenzione anche al trasporto ferroviario.

