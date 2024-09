La Croazia cambia: fuori Perisic e Brozovic, dentro Sucic e Pasalic (Sky)

Contro l’Italia anche il ct Dalic (come Spalletti) pensa ad alcuni cambiamenti. Favorito Erlic su Pongracic in difesa.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ivan Perisic e Marcelo Brozovic dovrebbero partire dalla panchina nel match tra Italia e Croazia di domani sera, ore 21.

Croazia, contro l’Italia out Perisic e Brozovic, dentro Sucic e Pasalic

Nella probabile formazione della squadra di Dalic, Susic e Pasalic dovrebbero sostituire i due ex Inter.

Cambi anche in difesa, dove Erlic è favorito sul leccese Pongracic.

Gli undici titolari a scendere in campo dovrebbero essere: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Erlic, Gvardiol; Kovacic, Modric; Mario Pasalic, Sucic, Kramaric; Budimir.

Dubbi sulla Nazionale che giocherà contro al Croazia. Spalletti sta pensando a dei cambiamenti e, secondo Sky, non saranno pochi. Rimane ancora un dubbio sul modulo di partenze. Non si sa ancora bene se Spalletti giocherà col 4-3-3 o col 4-3-1-2.

Ciò che dalla redazione di Sky anticipano è che non ci sarà Scamacca. Al suo posto spazio a Retegui affiancato da Chiesa (confermato) e da Cambiaso. Pellegrini va quindi in panchina. Mediana formata da Jorginho e Barella. Non ci sarà Frattesi, Spalletti gli preferisci la fisicità di Cristante. In sostanza meno tecnica (presunta) e più fisicità. Più chilometri. Mentre in difesa l’unica certezza è l’assenza di Dimarco. Di Lorenzo confermato a destra e reperto difensivo completato da Bastoni e Calafiori,

Che partita sarà?

«È come la Spagna, sono quelle partite con la giusta pressione perché sono importanti dal punto di vista del risultato e coinvolgono tante persone. La risposta è sempre la stessa, fare il massimo sempre».

Differenze tra Retegui e Scamacca?

«Scamacca è un calciatore più estroso da cui ti puoi aspettare qualsiasi numero, ti sorprende, anche nell’errore. Retegui è più lineare però quando gli capita la palla da sfruttare è difficile che la manchi. Però non dobbiamo dimenticare Raspadori che è bravissimo dal punto di vista tecnico a partecipare al gioco di squadra».

ilnapolista © riproduzione riservata