Kvaratskhelia: il Napoli offre il rinnovo a cifre da Napoli, non da Psg (Sky)

«A Parigi gli darebbero uno stipendio a due cifre, entrerebbe in una dimensione che potrebbe essere la sua»

Francesco Modugno, giornalista Sky, dà aggiornamenti di mercato sul Napoli parlando del malumore di Kvara e della trattativa per Rafa Marin.

Kvaratskhelia, c’è la disponibilità del Napoli ad adeguare il contratto

Sulla questione del rinnovo di Kvaratskhelia :

«Nell’idea di De Laurentiis Kvaratskhelia è il progetto, il ponte sul futuro. Tra gli intoccabili come Di Lorenzo. La posizione del club è sempre stata questa, figurarsi quella di Antonio Conte. Però è anche vero che qui si parla di un’insoddisfazione, c’è una trattativa per il rinnovo che va avanti da un bel po’ tra slanci e rallentamenti, alcuni strategici perché Kvaratskhelia sa di avere mercato. Il Psg si è palesato con un’offerta da capire se formalizzata. Il rischio è che gli darebbero uno stipendio a 2 cifre, lì giocherebbe la Champions e entrerebbe una dimensione che potrebbere essere la propria. La società vuole investire con un rinnovo a cifre da Napoli. Il suo ingaggio è il più basso dell’organico, da qui il malumore del ragazzo che ha un po’ trattenuto. Ha ancora tre anni di contratto, c’è la disponibilità a rinnovare e adeguare il contratto su cui si può discutere, magari con l’inserimento di una clausola».

Sulla trattativa per Rafa Marin:

«Queste sono le ore febbrili di una trattativa che è ancora alla ricerca di un equilibrio, si lavora sulla struttura dell’accordo. Le volontà collimano. Rafa Marin è un giocatore che ha davvero potenzialità importanti, un giocatore che in una difesa a 3 può giocare in tutte le posizioni. Il Napoli vuole chiudere, sta cercando un accordo totale con il Real Madrid. C’è un rapporto forte tra le parti. Si lavora sulla struttura dell’accordo: il Napoli lo prenderebbe a titolo definitivo, ma il Real che crede in Marin vuole inserire una recompra. In questo momento c’è la trattativa aperta su cifre e modalità. Dialogo che va avanti con fiducia e ottimismo. Rafa Marin avrebbe potuto scendere altro, ha mercato in Spagna, piaceva al Milan».

ilnapolista © riproduzione riservata