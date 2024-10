Il Marsiglia è su Locatelli, la Juventus non lo considera più un uomo chiave (Footmercato)

De Zerbi lo ha allenato già ai tempi del Sassuolo. Per il centrocampista il trasferimento in Francia potrebbe aiutarlo ad essere richiamato in Nazionale.

Secondo quanto riportato da Footmercato, il Marsiglia sta pensando di convincere Manuel Locatelli a trasferirsi alla corte di Roberto De Zerbi, che lo ha già allenato al Sassuolo. Il centrocampista sta valutando, perché al momento la Juventus non lo considera uno dei suoi punti fermi.

Marsiglia interessato a Locatelli

Il portale francese scrive:

L’arrivo di Roberto De Zerbi si fa già sentire per il calciomercato e la dirigenza del Marsiglia è al lavoro per far contento il tecnico italiano. Longoria e Benatia vogliono consentire all’ex tecnico di Brighton e Sassuolo di raggiungere obiettivi importanti nella prossima stagione. Stanno cercando di convincere Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, a firmare. Per lui potrebbe essere un’opportunità per tornare ad essere convocato nella Nazionale italiana.

Al canale Twitch della Juventus sull’Europeo vinto e sulla Nazionale:

«Mi rimarranno per la vita. Abbiamo vissuto momenti incredibili, venivano dall’anno prima che c’era il Covid. È stato più di un sogno, si è andati oltre qualsiasi aspettativa. Mancata convocazione? Ci sono rimasto male. Vivo la Nazionale come qualsiasi ragazzo, non essere chiamato mi ha fatto male. Io posso dimostrare sul campo cosa posso dare e riconquistarla».

Sui giocatori da cui ha appreso di più

«Da tanti ho appreso. Di Maria fa un altro sport. Ma anche Leo, Danilo, Alex Sandro. Angel è l’esempio del campione: ha vinto tutto ma si è presentato da noi come la persona più umile del mondo. È il segreto tra il campione e uno che fa il fenomeno. Con chi ho legato di più? Faccio il nome di Pinsoglio, nello spogliatoio ci dà una mano enorme. Ci stimola, è un piacere parlare con lui. Sono quelle persone che nello spogliatoio fanno la differenza. Sa cosa vuol dire la Juve, ha vinto, ma in ogni allenamento dà tutto e i risultati si vedono. È un esempio da seguire».

