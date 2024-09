Hummels, c’è anche il Napoli che si informa pure su Pongracic centrale croato del Lecce (Corsport)

Il tedesco ha 35 anni, vorrebbe 2 o 3 anni di contratto con un ingaggio da più o meno 3 milioni a stagione. Il croato sta giocando gli Europei

Hummels, c’è anche il Napoli che si informa pure su Pongracic centrale croato del Lecce. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Fronte Hummels.

Ricapitolando gli ultimi giorni: è stata la Roma, la squadra più decisa a puntare su di lui per il dopo Smalling. Poi, il Maiorca. E sai com’è, in attesa che lui decida, che accetti una proposta, il Napoli ha pensato di inserirsi, di intervenire, di sondarne le intenzioni e la possibilità di chiudere un colpo a zero pieno di suggestione ma anche di valori: tecnici, di esperienza e personalità da vendere. Un leader per Conte tra i giovani.

Parallelamente, con il Lecce è andato in scena anche un sondaggio per Marin Pongracic, difensore in linea con i parametri fisici del momento: è alto 190 centimetri e ha 26 anni, 27 l’11 settembre. Un’altra idea. In questo momento è all’Europeo con la Croazia. Si vedrà.

Le richieste di Hummels

La Roma, dicevamo, s’è già informata per benino: ha raccolto dati e sensazioni attraverso l’entourage di Hummels, che l’ha proposto a Ghisolfi, e ha messo insieme i pezzi di un puzzle che racconta la sua voglia di continuare a giocare ancora per un po’, meglio ancora se per 2 o 3 anni; con un ingaggio da più o meno 3 milioni a stagione. Il difensore tedesco ha 35 anni, ne compirà 36 il 16 dicembre, ma fisicamente è ancora esplosivo: 40 partite stagionali, 4 gol e l’ultima con la nazionale il 21 novembre 2023 a Vienna contro l’Austria. Ha creduto anche nella possibilità di giocare l’Europeo, ma alla fine non è stato convocato.

