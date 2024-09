Gimenez, De Laurentiis potrebbe decidere di fare un regalo a Conte (SportMediaset)

Lo riporta Tuttomercatoweb:

“Nei giorni scorsi è andato in scena un contatto fra il Napoli e gli intermediari di Santi Gimenez, attaccante del Feyenoord che era già entrato nel mirino alcuni mesi fa, dopo la partenza sprint in Eredivisie. Ventisei gol in quarantuno presenze in questa stagione, ventitré in Eredivisie, due in Champions League che avevano portato i biancorossi a vincere contro la Lazio. Un profilo giovane e che rientrerebbe tranquillamente nei parametri degli azzurri. Il Feyenoord aveva posto l’asticella a 50 milioni, in inverno, mentre in estate è già scesa intorno ai 40. Non è detto che non ci sia la possibilità di ricavare uno sconto, intorno ai 35-38 milioni”.