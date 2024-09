Tra i possibili marcatori Calhanoglu, Yildiz e Kvaratskhelia. Per la Georgia è il primo Europeo

Euro2024, Turchia favorita sulla Georgia: finirà 2-1

Euro2024, stasera alle 18:00 ci sarà la sfida tra Turchia e Georgia. Parte ampiamente favorita la Turchia, che però ha deluso le aspettative nelle amichevoli disputate di recente pareggiando contro l’Italia (0-0) e perdendo contro la Polonia (2-1). Per la Georgia si tratta della prima storica qualificazione agli Europei, potrebbe pagare l’inesperienza.

Euro2024, la Turchia parte favorita contro la Georgia

La Turchia si è qualificata al primo posto nel suo girone (in cui c’era anche la Croazia). Ha ottenuto 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Per la Georgia invece la prima storica qualificazione è stata più tortuosa. La squadra di Sagnol si è qualificata ai play off.

Georgia e Turchia si sono sfidate 5 volte tra il 2002 e il 2012. Tre amichevoli e 2 partite valide per la qualificazione ai mondiali del 2006. Il bilancio pende a favore della Turchia, che ha battuto la nazionale georgiana tre volte a fronte di un solo successo della Georgia nel 2007 e di un pareggio nel 2004.

Montella avrà a disposizione una squadra dove non mancano i talenti, uno su tutti Arda Guler che quest’anno al Real ha trovato poco spazio a causa degli infortuni. In regia prenderà il comando Calhanoglu, fresco della vittoria dello scudetto con l’Inter. Ci sarà anche Yildiz che quest’anno ha dato tanta qualità alla Juve. Per la Georgia tutte le luci saranno puntate su Kvaratskhelia. L’attaccante del Napoli è stato determinante per la qualificazione agli Europei.

Secondo il nostro pronostico, pur essendo la Turchia ampiamente favorita, la sua vittoria non sarà netta. La partita finirà 2-1. Tra i possibili marcatori Calhanoglu, Yildiz e Kvaratskhelia.

Turchia-Georgia, le probabili formazioni

Turchia: (4-2-3-1) Gunok; Ayhan, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Ozcan; Kahveci, Yildiz, Akturkogly; Yilmaz.

Georgia: (3-5-2) Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze.

