Euro2024, Dimarco in dubbio contro la Svizzera. Per lui allenamento differenziato (Sky)

Differenziato per Dimarco, non è in campo con gli altri azzurri

Tra gli azzurri che sono scesi sul campo per l’allenamento della vigilia di Svizzera-Italia, non è presente Federico Dimarco. L’interista, che ha ancora problemi per la botta rimediata contro la Spagna, è in dubbio per la sfida contro la Svizzera e oggi sta svolgendo un allenamento differenziato.

Nel gruppo che ha iniziato l’allenamento, manca Alessandro Bastoni, che ieri ha accusato una leggera alterazione febbrile e dopo una prima parte di lavoro in palestra si aggregherà ai compagni.

Non tutti gli svizzeri peccano di hybris. Alcuni ci temono anche. O comunque provano ad avvertire il resto degli svizzeri a fare attenzione all’Italia. Sabato ci sarà la sfida tra gli Azzurri e la Svizzera e, a differenza di molti, sul Neue Zürcher Zeitung predicano attenzione. Anche nel 2006 l’Italia non era la favorita, anche nel 2021. E sappiamo tutti come è finita.

“Nella squadra italiana del 2006 e in quella del 2024 ci sono dei parallelismi: anche adesso, dopo il turno preliminare, L’Italia non è affatto considerata la favorita, nemmeno contro la Svizzera. Uno sguardo agli italiani mostra che non sono affatto deboli come molti dicono. Spalletti ha rivitalizzato la squadra, vuole offrire un calcio d’attacco coraggioso, ma ha anche dimostrato in questo campionato europeo che, se necessario, applica anche il buon vecchio pragmatismo italiano“.

