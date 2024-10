Donnarumma: «Avevamo un girone molto difficile, ci davano tutti per spacciati. Noi ce l’abbiamo fatta»

A Sky: «C’è più consapevolezza. Dobbiamo limare alcune cose che potevamo fare meglio, ma saremo pronti a dare il massimo e questo è l’importante»

Gigio Donnarumma, portiere e capitano dell’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima della conferenza stampa pre Svizzera-Italia, ottavi di finali di Euro 2024.

Donnarumma: «C’è più consapevolezza. Dobbiamo limare alcune cose»

Domani sera contro la Svizzera all’Olympiastadion di Berlino dove gli azzurri si laurearono campioni del Mondo nel 2006:

«Buffon ce ne ha parlato, l’emozione è tanta e lo si vede dagli occhi. Domani la sfida è importantissima, servirà essere pronti, positivi, con la testa giusta».

Col gol di Zaccagni l’Italia ha fatto click?

«Sicuramente. Siamo pronti per domani. Dobbiamo limare alcune cose che potevamo fare meglio, ma saremo pronti a dare il massimo e questo è l’importante».

Rispetto all’inizio del raduno, è diversa l’Italia?

«C’è più consapevolezza. Avevamo un girone molto difficile, ci davano tutti per spacciati. Noi ce l’abbiamo messa tutta e abbiamo superato il girone. ti da una motivazione in più. Dagli ottavi vuoi arrivare in finale, dobbiamo avere testa. Sappiamo che ci sono 60 milioni di italiani dietro di noi, questo ci dà la carica».

Spalletti: «Il gol di Zaccagni è arrivato perché ci eravamo esercitati»

Luciano Spalletti, ct dell’Italia, ha rilasciato delle dichiarazioni prima della conferenza stampa pre Svizzera-Italia, ottavi di finale di Euro 2024.

«L’emozione è sempre tanta. Poi sei fai il viaggio vicino a Buffon che diceva due mila cose bellissime di quel periodo lì… bisognerà essere molto simili a quelli lì. C’è da qualificarsi perché è qualcosa di bello vedere i tifosi gioire».

Il gol di Zaccagni:

«Quel gol lì è arrivato perché ci eravamo esercitati. Vederli così dentro quello sciangai umano quando abbiamo fatto gol, qualcosa difficile da spiegare».

Italia a quattro dietro?

«Bastoni c’è da valutarlo. Già ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Dimarco non è recuperabile. Si, giocheremo a qualcosa che assomiglia alla difesa a quattro. Dobbiamo cercare di essere più offensivi. Fagioli? Ai giovani che spingono bisogna creare lo spazio che meritano. Lui attraverso la sua naturalezza del ruolo sembra adattissimo. Bisogna avere il coraggio di dargli lo spazio che merita».

