Di Lorenzo, Spalletti lo ha trasformato nel Biden della Nazionale (Libero)

Il simbolo dell’umiliazione azzurra, mandato allo sbaraglio pur non reggendosi in piedi. Proprio come Sleepy Joe

Di Lorenzo, Spalletti lo ha trasformato nel Biden della Nazionale. È quel che scrive il quotidiano Libero.

Luciano Spalletti deve rendere conto di tante cose. È così che funziona il day-after di una cocente eliminazione dagli Europei. L’Italia è stata presa a pallonate dalla Svizzera agli ottavi di finale e prima ancora dalla Croazia e soprattutto dalla Spagna nella fase a gironi. Il comune denominatore di tutte queste brutte partite? La presenza in campo di Giovanni Di Lorenzo, un canone Rai in salsa calcistica che si è costretti a pagare pur non volendo usufruire del servizio.

Di Lorenzo ha giocato ogni singolo secondo di Euro 2024, quando pure lui stesso si sarebbe tolto dal campo. Spalletti non ha voluto sentire ragioni, preferendo giocare con un uomo in meno – perché tale è stato, sia in difesa che in fase di impostazione – piuttosto che provare altre soluzioni. E così Di Lorenzo ha finito per essere il simbolo dell’umiliazione azzurra, il Biden della Nazionale, mandato allo sbaraglio pur non reggendosi in piedi, proprio come Sleepy Joe.

Di Lorenzo è una delusione in Nazionale come nel Napoli (Corsera di qualche giorno fa)

Sul Corriere della Sera si fa un bilancio di queste prime tre partite dell’Italia a Euro 2024. Tolto l’esordio contro l’Albania in cui la nazionale di Spalletti ha reagito bene allo svantaggio e ha vinto con merito, il resto delle due partite sono una delusione. Così come una delusione sono stati due uomini chiave di Luciano: Di Lorenzo e Jorginho. Entrambi molto negativi sia contro la Spagna che conto la Croazia.

DiLo ha vinto l’oscar della franchezza

Scrive il CorSera:

Giovanni Di Lorenzo ha vinto l’oscar della franchezza: «Con un altro allenatore non giocherei». Il capitano del Napoli, titolare tre volte su tre, è una delle facce tristi dell’Italia. Nico Williams lo ha stordito, facendogli fare una figuraccia in mondo visione, ma neppure nell’esordio contro l’Albani e nell’ultima esibizione con la Croazia ha brillato: questione di condizione, ma soprattutto di convinzione. Il comune denominatore tra l’azzurro Napoli e l’azzurro della Nazionale è la delusione.

