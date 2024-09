Ognuno è rimasto fermo sulle proprie posizioni. La linea del Napoli è la stessa: Di Lorenzo non parte. Non è in vendita.

Di Lorenzo chiama Conte: mister, lascio Napoli. Ma è muro contro muro (Corsport).

Scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport.

Giovanni Di Lorenzo e Antonio Conte si sono sentiti di nuovo. Stavolta è stato il difensore a chiamare l’allenatore del Napoli dopo la gara contro la Spagna. Un nuovo confronto telefonico per ribadirsi concetti già chiari. Ognuno è rimasto fermo sulle proprie posizioni. Il capitano del Napoli ha espresso di nuovo la sua volontà, quella di andare via, di ripartire da un’altra squadra non appena si concluderà l’Europeo e sarà tempo di pensare solo al mercato.

La risposta di Conte a Di Lorenzo

Conte, invece, lo ha blindato per l’ennesima volta, gli ha ricordato la sua importanza all’interno del progetto tecnico, lo ritiene indispensabile in difesa e nello spogliatoio, lo considera uno degli incedibili ai quali è impossibile rinunciare. La linea del Napoli è la stessa: Di Lorenzo non parte. Non è in vendita. Non verranno prese in considerazioni offerte e soprattutto non verranno prese in considerazioni offerte dall’Italia. Tra le parti resiste dunque una distanza che il tempo dovrà tradurre in un punto d’intesa, soprattutto quando si concluderanno gli Europei, quando Di Lorenzo rientrerà dalla Germania e saranno possibili nuovi confronti non solo a telefono ma anche di persona.

Colpisce che con tutto questo casino con la Nazionale Di Lorenzo trovi il tempo per chiamare Antonio Conte.

Di Lorenzo, la Juventus lo aspetta (Gazzetta)

Neppure la telefonata di Conte ha scalfito la sua convinzione. La Juventus lo aspetta, ma al di là della futura destinazione, ritiene che il suo ciclo sotto il Vesuvio sia concluso. All’orizzonte si profila un braccio di ferro che diventerà durissimo quando, dopo le vacanze, Di Lorenzo dovrà rispondere alla convocazione della società per il ritiro. Punterà i piedi? Nel frattempo, però, ci sarebbe un Europeo da giocare e sarebbero necessarie prestazioni diverse da quelle di giovedì quando Williams lo ha asfaltato, dribblando più volte. Lunedì contro la Croazia Spalletti potrebbe dargli un turno di riposo, ma nessuno meglio di Lucio conosce la tempra e l’orgoglio del suo ex capitano al Napoli. Farà leva su queste o asseconderà le indicazioni del campo? Tra tre giorni il caso di mercato non sarà risolto e la testa di Di Lorenzo non sarà più sgombra. La Figc e Spalletti avrebbero fatto volentieri a meno di una situazione del genere.

