Berrettini in semifinale a Stoccarda per la terza volta in carriera: sull’erba forse è tornato il Martello

Il romano si libera dell’australiano James Duckworth, n°101 del ranking, con i parziali di 6-4, 7-5. Ora attende il vincente di Musetti-Bublik

Matteo Berrettini torna in semifinale a Stoccarda per la terza volta in carriera. Lo fa dopo aver battuto il numero 101 del ranking, l’australiano James Duckworthal con il punteggio di 6-4, 7-5. Una prestazione solida quella del tennista romano, 13 ace e zero palle break concesse. Forse è tornato The Hammer. L’erba si conferma la sua superficie preferita.

Matteo si conferma imbattibile nei quarti di finale su erba e vola per la settima volta in carriera in semifinale sugli amati prati, la terza al Boss Open, torneo ATP 250 già vinto nel 2019 e nel 2022. Ora Berrettini attende il vincente di Musetti-Bublik.

Berrettini ai quarti di finale a Stoccarda. Battuto in due set Shapovalov

Berrettini ai quarti a Stoccarda. Il tennista italiano si è lasciato alle spalle le fatiche della partita contro Safiullin e in 74 minuti ha battuto il canadese Shapovalov rifilandogli un 6-4, 6-4. Come è stato riportato in telecronaca a Sky Sport, si tratta del settimo quarto finale in carriera su erba, Berrettini ha vinto tutti i precedenti sei. Nella prossima partita sfiderà uno tra Shelton e Duckworth.

Le parole di Berrettini a fine match, riportate da Sky Sport:

«Siamo tutti e due con un infortunio alle spalle, lui rientrerà tra i primi venti in fretta. Gli auguro buona fortuna. Per me è stato un test perfetto per valutare il mio livello e dopo la battaglia di martedì sono molto contento di essere ai quarti».

Settima volta ai quarti di finale.

«Sapevo che non l’avevo mai battuto, sapevo di dover giocare il mio miglior tennis per batterlo e so che nella mia carriera sin qui ho avuto tanto successo sull’erba, vedremo se arriverò in semifinale».

Il secondo ritorno di Matteo (ora anche sull’erba)

Matteo Berrettini torna un’altra volta, dopo mesi di stop, e vince. Lo fa sulla sua superficie preferita, l’erba, a Stoccarda. Batte il russo Safiullin numero 43 del mondo. Matteo ha giocato quasi tre ore e ha retto. Ha vinto 7-6 5-7 7-5 al quarto match-point. Safiullin è un avversario tosto. Berrettini ha combattuto punto su punto, ha vinto 10-8 il tie-break e poi ha retto al secondo set perso. Non giocava da due mesi.

A fine match ha dichiarato:

«Non avevo più energie, sono molto orgoglioso del modo in cui ho combattuto. Non mi aspettavo nulla di diverso visto che non giocavo da tanto. Volevo rimanere lì, concentrato. Spero di non dover giocare domani. Il mio fisioterapista ha fatto un gran lavoro per farmi essere oggi nella miglior forma possibile. Il mio ritorno? Tutti mi hanno sorriso, mi fermavano, è stato molto bello. Quando vinsi qui nel 2019 già avevo molto tifo, molto supporto dal pubblico».

ilnapolista © riproduzione riservata