Albanesi e croati cantano “Uccidete i serbi”. La Serbia minaccia di lasciare Euro2024 se non verranno puniti (Daily Mail)

Il segretario della federazione serba Surbatovic: «Quello che è successo è scandaloso e chiederemo sanzioni alla Uefa, anche a costo di non continuare la competizione»

Euro2024, la Serbia minaccia di abbandonare il torneo. A poche ore dalla partita contro la Slovenia, la Federazione serba ha espresso il suo disappunto per alcuni cori cantati dagli albanesi e dai croati contro la Nazionale e ha minacciato di abbandonare gli Europei qualora fosse necessario.

Lo riporta il Daily Mail:

La Serbia ha minacciato di abbandonare gli Europei se la Uefa non imporrà una punizione severa a Croazia e Albania a seguito dei cori offensivi durante la partita di mercoledì. Le due nazionali hanno pareggiato 2-2 ad Amburgo, ma il comportamento delle rispettive squadre è diventato uno dei principali argomenti di discussione nelle ore successive. Si sono sentiti entrambi i gruppi di tifosi gridare “Uccidete i serbi” durante loa partita. Ciò non è piaciuto alla Federcalcio serba, che ha invitato il massimo organo di governo del calcio europeo ad agire.

Euro2024, la Serbia minaccia di lasciare la competizione

La Serbia è rimasta sconvolta quando un giornalista televisivo kosovaro ha rivolto il simbolo dell’aquila albanese verso i propri tifosi durante una trasmissione in diretta durante la partita di apertura contro l’Inghilterra.

Arlind Sadiku, giornalista del canale televisivo Artmotion, è stato bandito dal resto del torneo per “cattiva condotta”.

«Quello che è successo è scandaloso e chiederemo sanzioni alla Uefa, anche a costo di non continuare la competizione», ha detto il segretario generale della Federcalcio serba Jovan Surbatovic. «Siamo sicuri che verranno puniti, perché hanno già risposto al nostro appello per allontanare dal campionato il cosiddetto giornalista albanese. Chiederemo alla Uefa di punire le federazioni di entrambe le selezioni. Non vogliamo partecipare a questo, ma se la Uefa non li punirà, penseremo a come procedere».

ilnapolista © riproduzione riservata