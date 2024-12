Wilander: «Djokovic è diventato un giocatore normale, ha perso l’istinto omicida»

“Ha alzato lui l’asticella. La top 50 non è mai stata così forte. Io potevo vincere solo con il 60%. Se Djokovic è solo al 90%, va in difficoltà”

Djokovic, “un giocatore normale”. Chi l’avrebbe mai detto che avremmo letto una cosa simile, sull’Equipe, firmata da Mats Wilander. Non è blasfemia, è un’analisi del momento che affronta il più vincente giocatore di tennis della storia. Scrive Wilander (a sua volta un ex numero 1 del mondo) che ora è umano, non “mediocre”, ma insomma è “come tutti gli altri”. Per una ragione mentale e tecnica.

“Ha perso la fiducia. È come se fosse tornato ad essere un essere umano normale. È difficile per lui concentrarsi completamente su ogni partita. Ma è successo a tutti i numeri 1 del mondo che lo hanno preceduto. Il suo problema è soprattutto mentale. Si vede che ci sta provando, ma non è pronto a morire in campo. È una questione di investimento emotivo, di volontà, di istinto omicida”.

“Altri due elementi spiegano la sua situazione. Insieme a Roger Federer e Rafael Nadal, ha spinto il gioco a un livello tale che altri hanno dovuto alzare i propri standard per sopravvivere. Di conseguenza, la top 50 non è mai stata così forte. Ai miei tempi potevo vincere solo con il 60%. Se Djoko è solo al 90%, avrà difficoltà a vincere. Senza contare che gli altri sono più bravi contro di lui sulla terra battuta perché per lui è più difficile difendersi su questa superficie che sulle altre”.

“A differenza di Federer e Nadal, i cui stili di gioco unici rendevano impossibile l’avversario, non è così difficile giocare contro lui quando non è al 100%. La sua palla è talmente ”pulita” che, tecnicamente, non costituisce un problema per l’avversario. Quindi, al momento, ci credono tutti. Novak non è diventato affatto un giocatore mediocre. Ma non è più così diverso dagli altri protagonisti del circuito”.

ilnapolista © riproduzione riservata